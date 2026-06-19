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VIDEO: hinchas de la Selección Colombia tuvieron aparatosa caída en la tribuna, en el partido vs. Uzbekistán

La situación se presentó mientras que se celebraba el segundo gol de la noche.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
07:19 a. m.
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La Selección Colombia se sintió local en el Estadio Ciudad de México, en el debut vs. Uzbekistán, debido a que sus hinchas colmaron las tribunas.

Los aficionados colombianos cantaron durante los 90 minutos y fueron un revulsivo para los jugadores cuando el partido se empató.

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Sin embargo, en una de las tribunas se presentó un accidente justo en el momento en el que Luis Díaz anotó el 2-1 parcial.

¿Qué fue exactamente lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Video: así fue la aparatosa caída que tuvieron los hinchas de la Selección Colombia en la tribuna del Estadio Ciudad de México

Después de que el balón ingresó a la red con suspenso tras el remate de Luis Díaz con su pie derecho, dos hinchas se abrazaron en la tribuna del Estadio Ciudad de México y comenzaron a saltar para celebrar.

Pero, en medio del júbilo, se desestabilizaron, no se pudieron sostener debido a que tenían vasos de cerveza en la mano, cayeron hacia adelante, rodaron por un par de sillas y tumbaron a las personas que estaban al frente de ellos.

No obstante, todo parece indicar que todos los involucrados pudieron ponerse de pie sin problemas y la situación no pasó a mayores.

El video de la aparatosa caída se puede ver aquí:

¿Cómo es el calendario de la Selección Colombia para la segunda y tercera fecha de la fase de grupos del Mundial?

La Selección Colombia jugará el martes 23 de junio su segundo partido del Mundial 2026. Su rival será la República Democrática del Congo, en el Estadio de Guadalajara, a las 9:00 de la noche.

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Además, en la tercera fecha, que se llevará a cabo el sábado 27 de junio, se medirá vs. Portugal, en el Estadio Miami, a las 6:30 de la tarde.

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