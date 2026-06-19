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Reapareció Khusanov en redes sociales tras la lesión al camarógrafo en el partido vs. Colombia: ¿qué dijo?

El camarógrafo tuvo que abandonar el Estadio Ciudad de México en una ambulancia.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
06:54 a. m.
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En el partido entre Colombia vs. Uzbekistán no solo fue tendencia el resultado y los golazos 'tricolores', sino que también la lesión de uno de los camarógrafos que estaba cerca del césped del Estadio Ciudad de México.

Y es que en el primer tiempo, sobre el minuto 33, Luis Díaz intentó ganarle en velocidad a Khusanov por la banda izquierda, pero el defensa del Manchester City lo barrió y se llevó por delante al profesional de la cámara.

Reapareció el camarógrafo lesionado en Colombia vs. Uzbekistán y mostró detalle que recibió
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Tras esa jugada, el futbolista guajiro se puso de pie sin problema, pero el camarógrafo quedó lesionado, necesitó ayuda de sus colegas y tuvo que abandonar el escenario deportivo en una ambulancia.

La Selección de Uzbekistán se enteró de lo sucedido y Khusanov decidió contactar al profesional de la cámara para regalarle su camiseta y hacerle saber que sentía lo sucedido.

Además, después de que él recibió el regalo, el defensa de la Selección de Uzbekistán reapareció en redes sociales. ¿Dijo algo de la situación?

Así reapareció Khusanov en redes sociales tras la lesión del camarógrafo en el partido entre Uzbekistán vs. Colombia

Justo después de que el camarógrafo posó con la camiseta que le obsequió Khusanov, la Selección de Uzbekistán compartió la foto en sus redes sociales.

En consecuencia, el futbolista de 22 años reposteó esa publicación en una historia de Instagram, aunque no la acompañó de ningún mensaje adicional.

¿Cuál fue el mensaje de la Selección de Uzbekistán tras el regalo de Khusanov al camarógrafo lesionado?

La Selección de Uzbekistán reveló que su delegación monitoreó el estado de salud del camarógrafo y que habló directamente con él para desearle una recuperación satisfactoria.

Video desde la tribuna mostró cómo quedó el camarógrafo afectado en el partido entre Colombia vs. Uzbekistán
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"La Selección Nacional de Uzbekistán jugó su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA contra Colombia. Durante el juego, el defensa Abdukodir Khusanov estuvo involucrado en una colisión accidental con un operador de cámara de transmisión mientras desafiaba por la pelota cerca de la línea de contacto", se redactó.

"Representantes de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán visitaron al operador para comprobar su estado y le presentaron una camiseta especial firmada por Abdukodir Khusanov. El defensor también transmitió sus sinceros deseos de una pronta recuperación y envió sus saludos al operador", se concluyó.

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