“Me ha gustado”: mujer colombiana que lleva 12 años viviendo en Catar

Tres hinchas de Millonarios llegan al estadio Al Thumama, con la camiseta albiazul, para alentar a Juan Pablo Vargas en el debut de Costa Rica, ante España. En medio de las viviendas cataríes, los sorprende una canción de Joe Arroyo. La nostalgia los lleva miles de kilómetros en el tren de las emociones.

Aparecen dos camisetas de la Selección Colombia. La que debería estar aquí. Stella canta y Leonar toca el piano. Ambos bailan. Los simpatizantes de Millonarios exclaman sorpresa y sacan sus celulares para probar en su regreso a Bogotá que es cierto, que una pareja colombiana suena en el Mundial y hace detener a miles de futboleros.

Se arma una fiesta colombiana. Aparece el primero que deja la pena y saca a bailar a una mujer. Las sonrisas de Stella y Leonar aumentan. El número de parejas que danza, también. "¿Qué otra canción quieren?", pregunta Stella, en medio de un ambiente que ya es de rumba. "Carlos Vives", dice un colombiano. Lo complacen y aparecen mexicanos que reconocen la canción y se unen a la alegría.

Se escucha por toda la zona una voz que llama a la oración. Stella y Leonar ya no cantan. Conversan con NoticiasRCN.com para revelar lo que parece un milagro. No podían tener hijos. Los querían, pero de todas formas eran felices ellos solos. Un día fueron a donde un sacerdote que le tocó el vientre a Stella. A la semana quedó embarazada de trillizos. Y luego vinieron dos más. Ahora tienen cinco. Viven los siete en Catar.

"Fue el plan B. Realmente en Colombia mi trabajo era productor musical. Creo que ustedes se acuerdan del maestro ‘Buitraguito’ o de Juan Piña. Mi labor era hacer música con ellos, trabajar con ellos", relata Leonar. Amenazado por quienes se dedican a la piratería musical, fue apoyado por su esposa para viajar por el mundo y juntos interpretar éxitos colombianos.

Residen en Catar hace 12 años y Stella asegura que no son pocas las mentiras que hay sobre este país. "Se dicen muchas cosas que son en parte ciertas, pero también hay mucha exageración. La verdad, a mí me ha gustado. Al final este tema del respeto a la mujer no es tan exagerado como lo pitan en otros lados, y sí le dan mucha importancia al tema de la seguridad para los niños. Es decir, este ambiente controlado tanto en los medios audiovisuales como en las calles. O, por ejemplo, en los supermercados, donde no se consigue alcohol fácilmente. Este tipo de restricciones dan un ambiente sano para los niños. Para nuestros hijos, que son cinco, está bien".

Acerca de un posible regreso a Colombia, Leonar expresa: "Realmente, por vacaciones siempre vamos a querer ir a Colombia. Sabemos que algún día tendremos que volver a nuestra patria querida, pero la educación aquí es buena. Le dan mucha importancia a los idiomas: estudian árabe, inglés y francés y en la casa les hablamos en español". Y destaca el nivel de organización de la Copa del Mundo: "Hay tristeza porque no está nuestra selección, pero muy felices por la organización. Se han esmerado bastante. Ustedes mismos pueden ver cómo está organizado todo. Inclusive, las personas que vienen a ver el Mundial tienen salud gratuita. El Metro es gratis, la limpieza es excelente. Así que un aplauso para Catar por el esfuerzo tan grande que ha tenido".

Los hinchas continúan su camino hacia el estadio y Stella lanza una última frase: "Esperamos vernos con nuestros compatriotas y nuestra selección en el Mundial de 2026".