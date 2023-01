"Muchas irregularidades": la historia del jugador que fue echado de Jaguares sin razón

Santiago Gómez Castrillón es un delantero de 27 años nacido en Medellín que para muchos podrá sonar desconocido, pero que hizo ruido en la segunda división del fútbol colombiano en 2022 por su buena actuación con Deportes Quindío llegando a anotar seis goles en 21 partidos jugados.

Ese rendimiento lo llevó a ser contratado por Jaguares, algo que para Gómez era un sueño: jugar en la primera categoría del país, pues antes, en primera, solo se había desempeñado en equipos de Guatemala.

Pero lo que empezó como una ilusión convertida en realidad, terminó en una pesadilla que ni él mismo entiende hasta el momento. Luego de renunciar a Quindío, ser presentado oficialmente en Jaguares, firmar contrato y empezar pretemporada a las órdenes del entrenador Carlos 'Piscis' Restrepo, el delantero fue notificado de un día para otro que debía rescindir su vínculo porque supuestamente tenía contrato vigente con su anterior equipo y que por ende no podía ser inscrito en su nuevo club.

Santiago Gómez asegura que esto no es cierto y que cuenta con los comprobantes que lo dejan tranquilo de no haber cometido ninguna irregularidad. Sin embargo, él no quiere acusar a nadie de nada, solo contar la historia que vivió y la detalló para NoticiasRCN.com.

De la ilusión de jugar en primera, al calvario

"Me presentaron, firmé dos años de contrato y después, el 18 de enero, me citaron a la oficina y el gerente me dijo que no me habían podido inscribir porque en el Comet (sistema de registro de jugadores) estaba registrado con el Quindío y que el presidente había dicho que hasta ese día yo entrenaba. Le dije que yo les había entregado toda la reglamentación en regla y que eso del Comet era cuento porque eso en tres minutos se bajaba", dijo.

"Otro argumento que me dieron fue que ya habían hablado con el técnico y que él les dijo que no iba a contar conmigo. Fueron muchas irregularidades. Hablé con la gente del Quindío y me enviaron el comprobante de que lo del Comet estaba organizado. En Jaguares no querían contar conmigo, yo no quería problemas ni peleas así que firmé un documento para constatar que el contrato no se hacía efectivo y ya, me fui porque no quiero problemas jurídicos"., añadió.

Interrogantes sin resolver

Para buscar respuestas y argumentos válidos de la abrupta decisión de Jorge Soto, presidente de Jaguares, Gómez habló con el DT 'Piscis' Restrepo para constatar que sí era cierta tal versión de que no quería contar con él.

"Yo envié un audio al grupo del equipo despidiéndome y ahí mismo me llamó 'Piscis' a preguntarme que qué había pasado. Le dije que no me gustó que no fuera claro conmigo y me respondió que él no sabía nada del tema, que llegó al entrenamiento esperando que yo estuviera allá", explicó.

Las irregularidades y dudas de la situación aumentan con lo sucedido desde el inicio. Santiago Gómez reveló que quiso tomarle una foto al contrato al momento de la firma, pero que el presidente le dijo "que no era necesario" y el jugador, sin pensar mal, se confió y hoy no tiene material probatorio para escalar el caso, por eso no quiere problemas jurídicos.

"Yo le pregunté al presidente si podía tomarle foto al contrato y me dijo que no era necesario, que él me enviaba la copia y por eso yo estaba tranquilo. Cuando me echa, yo no tenía material probatorio entonces quise evitar problemas. Me hicieron un pago inicial, muy poco dinero y al salir me dieron otro monto que no llega a ser ni un mes de salario y con eso pagué los viáticos de mi perro para irnos. El primer pago fue para mis representantes", aseguró también sobre la 'indemnización' que recibió al rescindir el contrato.

Guatemala, el renacer para Santiago Gómez

Santiago Gómez aún no tiene ni siquiera una sospecha de lo que pudo pasar, pero él confía en los planes que Dios le tiene y por eso se movió rápido para resolver su futuro deportivo. Esta semana viajó a Guatemala para jugar de nuevo en la liga de ese país, ahora con Coatepeque.

"Si a mí me dicen que es por rendimiento yo entiendo, pero no comparto porque no había iniciado el torneo. La verdad no entiendo qué pasó. Iré a Guatemala, en Colombia todos los equipos estaban ya conformados. Era difícil conseguir algo, pero gracias a Dios allá aún tenía una puerta abierta", concluyó.

