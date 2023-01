James Rodríguez reveló qué pasó con Benítez y su decisión de ir a Catar

James Rodríguez parece estar recuperando el nivel futbolístico que lo hizo máximo goleador del Mundial de Brasil 2014 y llegar al Real Madrid. Por esa razón, luego de la victoria del Olympiacos en la Copa de Grecia, el deportista reapareció en la plataforma Twitch.

En diálogo con Ricardinho, uno de los mejores jugadores de fútbol sala en el mundo, el colombiano habló las razones por las cuales dejó el Everton e Inglaterra, luego de que Carlo Ancelotti dejara el club y Rafa Benítez llegara para reemplazarlo.

Luego de una relación tensa en el paso que ambos compartieron en el Real Madrid, James Rodríguez se confesó sobre su salida del Everton y la charla que tuvo con el entrenador español.

“El primer día de pretemporada Benitez me dijo, ‘tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos’. A los tres meses fuera y estaban últimos”

James Rodríguez y su salida al fútbol de Catar

Tras confirmar que no tenía de otra que irse del Everton, el futbolista lamentó lo ocurrido y luego reveló cuál era su plan al fichar por el Al-Rayyan de Catar.

“Fui a Catar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Catar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir”

Aunque lastimosamente su paso por el fútbol catarí no fue el mejor y tampoco la Selección Colombia logró clasificar al Mundial de Catar 2022, James Rodríguez se quedó sin lo uno ni lo otro y ahora el fútbol parece darle una nueva oportunidad en el Olympiacos de Grecia.