"No tengo ni idea cómo se llama": Hugo Rodallega le lanzó dardo a Salvador Ichazo

El domingo pasado, Independiente Santa Fe hizo su debut oficial en la Liga BetPlay 2025-I. Los comandados por Pablo Peirano vencieron 2-1 a Deportivo Pereira y ofrecieron una exhibición de buen fútbol en El Campín. Hugo Rodallega, capitán de la escuadra 'cardenal', tuvo un fuerte encontronazo con Salvador Ichazo.

El 'león' tuvo un arranque de partido inmejorable. Al segundo 18', Jeison Angulo abrió el marcador para desatar la fiesta en Bogotá. El exjugador de Deportes Tolima se reportó con el segundo gol más rápido en la historia de la institución capitalina, siendo superado únicamente por José Enamorado (le convirtió a Jaguares al segundo 13 en 2023).

RELACIONADO Joya de la Selección Colombia seguiría los pasos de James e iría al fútbol de México

Alexis Zapata, otro de los refuerzos que logró incorporar Santa Fe para 2025, tuvo su debut goleador con la escuadra 'albirroja' y amplió la ventaja. Yuber Quiñones, también con pasado en Millonarios, descontó para ilusionar al equipo comandado por Luis Fernando Suárez. Al final no quedó tiempo para más y los locales reclamaron su primer triunfo del Apertura.

Hugo Rodallega se 'picó' con Salvador Ichazo

En el segundo tiempo, Juan David Ríos provocó a la afición de Santa Fe, mandándole besos a la tribuna. Daniel Torres se percató del hecho y le propinó un codazo al volante caldense, quien fingió una agresión en el rostro y se tiró al piso. 'Hugol' criticó esta actitud del rival y le expresó su inconformidad. Fue entonces cuando el arquero uruguayo tuvo un encontronazo con Rodallega, quien no suele participar en este tipo de rifirrafes.

Hugo Rodallega dio detalles de su encontronazo con Salvador Ichazo

"Normalmente, casi no discuto, no peleo, quizás he sido también un poco criticado de parte de algunas personas que quisieran ver a ese Rodallega más peleón, no es mi forma de ser, yo intento retribuir con fútbol. En esta ocasión me exalté porque me faltó al respeto el arquero de Pereira, no tengo ni idea cómo se llama. Eso queda ahí", empezó diciendo el delantero vallecaucano, de 39 años.