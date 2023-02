¿Se irá? Ídolo de Boca Junior pide la salida inmediata de Sebastián Villa

Desde algunos años atrás, Sebastián Villa es una figura que ha generado mucha controversia en el fútbol argentino. Dentro de la cancha ha demostrado un buen nivel, pero por fuera, múltiples denuncias de presunta violencia contra mujeres ha dejado su imagen muy golpeada.

Sin embargo, en el arranque del 2023, Villa no ha tenido su mejor nivel. Pese a dar una asistencia en el primer juego de la temporada contra Atlético Tucumán, el extremo colombiano no ha aportado en el juego de su equipo, y fue expulsado en su más reciente encuentro frente a Talleres de Córdoba.

Esta expulsión ha sido bastante discutida por el entorno de Boca Juniors. Tanto así, que Hugo Perotti, una leyenda del equipo, y quien fue campeón de Copa Libertadores en 1978, señaló que el colombiano no debe seguir vistiendo la camiseta del equipo 'xeinense' la próxima temporada.

“No puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara, como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia. Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto”, declaró Perotti.

Sebastián Villa no es un jugador "confiable"

Añadido a esto, Perotti remarcó que Sebastián Villa no es un jugador vital para Boca, resaltando que el equipo jugó muy bien en su último partido frente a Platense, donde el colombiano no participó.

“No soy partidario de ser dependiente de Villa porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Langoni tiene más goles en 10 partidos. No es tan determinante como pareciera que es. Yo prescindiría de Villa, sí podría ser una alternativa”, concluyó.

Sumado a esto, según reporta el Diario Olé de Argentina, el plantel de Boca Juniors no está conforme con las actitudes de Sebastián Villa, señalando que tiene una falta de compromiso, y sus propios compañeros le remarcaron su mala conducta contra Talleres de Córdoba.