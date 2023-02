Luis Díaz, tendencia y protagonista de memes que dejó goleada del Madrid al Liverpool

El Real Madrid, vigente campeón, dio un paso de gigante hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones al ganar este martes 5-2 en Anfield al Liverpool en la ida de octavos.

El uruguayo Darwin Núñez (4) y el egipcio Mohamed Salah (14) adelantaron a los 'Reds' pero Vinicius Jr (21 y 36), Militao (47) y Karim Benzema (55 y 67) culminaron la remontada, que da una cómoda ventaja al Real Madrid en la eliminatoria antes de la vuelta del próximo 15 de marzo.

A pesar de arrancar el partido por detrás en el marcador, el Real Madrid logró empatar rápidamente y golpear con fuerza en el segundo tiempo. Una vez perdida su ventaja inicial, el Liverpool volvió a mostrar los errores defensivos que están lastrando su temporada en Inglaterra y los blancos no dejaron pasar la posibilidad de dejar la eliminatoria casi vista para sentencia.

La ausencia del futbolista colombiano Luis Díaz en los ‘Reds’ sigue pesando para el alemán Jürgen Klopp, quien parece no encontrarle la vuelta a la mala temporada del Liverpool en todas las competiciones.

Por esa razón, los memes que dejó la goleada tuvieron como protagonista al colombiano, quien se espera que su regreso fuera para la vuelta de octavos contra el Real Madrid, pero con el marcador en contra, su presencia no cambiaría mucho el resultado y la necesidad de sobreponerse a un 0-3, luego del 5-3 en contra.

