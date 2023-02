"Tomás Ángel es el futuro del fútbol colombiano": Teófilo Gutiérrez elogió al joven delantero

Durante los últimos meses, uno de los jugadores colombianos que más ha sido mencionado en programas deportivos, así como en la casual conversación entre fanáticos, es Tomás Ángel. El joven delantero de Atlético Nacional estuvo ausente en el Sudamericano sub 20 con la Selección Colombia, pero fue protagonista del triunfo del equipo de Medellín en la Superliga.

Su actuación volvió a abrir el debate sobre si Ángel debe ser o no llamado a la Selección sub 20 para el Mundial de la categoría, el cual se jugará en Indonesia en el mes de mayo. El jugador, hijo del exdelantero Juan Pablo Ángel, no fue llevado por el técnico Héctor Cárdenas al Sudamericano debido a su falta de minutos, pero en la Superliga volvió a demostrar el talento que trae en la sangre.

Lea además: Tomás Ángel no se quedó callado y desmintió las versiones de Héctor Cárdenas sobre la selección

Las críticas y elogios hacia Tomás Ángel han llegado por igual, pero lo que es cierto es que es un joven jugador que puede llegar a aportar en el fútbol colombiano, así como en el combinado nacional.

Teófilo Gutiérrez respaldó a Tomás Ángel

El apoyo para Ángel ha llegado desde diferentes lugares, y el más reciente caso vino desde la ciudad de Bucaramanga. El veterano jugador Teófilo Gutiérrez, quien llegó en 2023 a la 'ciudad bonita' , resaltó las capacidades del delantero de Nacional, y señaló que debe ir al Mundial Sub 20.

“A este chico Ángel hay que llevarlo al Mundial. Tiene movimientos interesantes y está enchufado con el gol. Este tipo de jugadores van a servir en Mundiales a las Selecciones y para que sea futuro. Puede tener el apellido del papá, pero él es él, es como si mi hijo en algún momento llegara a un equipo y dijeran que es hijo de Teo. No, no tiene nada que ver, es profesional y entrena. Obvio va a tener una presión extra porque es el hijo de Juan Pablo, pero tiene que tener su chance en el Mundial porque lo ha demostrado en el FPC”, dijo 'Teo' en diálogo con ESPN.

Añadido a esto, Teófilo resaltó el papel de los jugadores experimentados en los equipos colombianos, indicando que estos han ayudado a dar un salto de calidad, y que de esto podrán aprender los futbolistas más jóvenes.

“Creo que ese salto de calidad se lo dan cada jugador que ha tenido la oportunidad de competir a nivel internacional. Creo que el FPC pasa por un momento muy bueno a pesar de no ganar Libertadores o Sudamericana en los últimos años”, sostuvo.