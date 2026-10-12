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Bogotá cuenta con un renovado campo de golf: IDRD busca fomentar su práctica

El parque La Florida ofrece un espacio para que los ciudadanos practiquen el deporte de manera gratuita y sin necesidad de membresías.

IDRD entrega campo de golf en Bogotá.
Foto: IDRD

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
12:52 p. m.
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El Instituto Distrital de Recreación y deporte junto con la Federación Colombiana de Golf lideraron un proceso de recuperación del campo de golf del parque La Florida para el uso de los ciudadanos de manera gratuita.

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La federación sumó un importante aliado comercial para poder llevar a cabo la iniciativa y, gracias al permiso temporal de aprovechamiento económico otorgado por el IDRD, fue posible brindar un nuevo espacio deportivo para los bogotanos.

Acceso a un deporte históricamente costoso

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo parte de la presentación e hizo un recorrido por las zonas que se recuperaron; además, afirmó que, con este nuevo espacio, muchos bogotanos podrán acceder a la práctica de este deporte sin necesidad de gastar mucho dinero o pertenecer a algún club exclusivo. “Para algunos, el golf se ve como un deporte lejano al que no pueden acceder; por eso, queremos demostrar que en Bogotá no es así (…) En un campo público pueden acceder a él, tener clases y practicar un deporte que es de los más importantes de Colombia”, expresó el mandatario.

 

Las adecuaciones y restauraciones que se hicieron en el campo se han realizado desde mayo y el 1 de septiembre reanudó su atención al público y, desde el IDRD, se ha procurado mantener el carácter público del campo.

Algunas de las mejoras que se lograron fueron el tratamiento especializado del césped, recuperación de zonas de juego, mejoramiento de drenajes y se adecuó una zona de práctica que incluye una máquina expendedora de bolas.

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Parque La Florida ofrece espacios de deporte gratuitos

Además de los 9 hoyos que están disponibles para la práctica de golf, el parque La Florida también cuenta con un campo de disc golf, que consiste en el uso de frisbees en lugar de palos y bolas; la alianza con la empresa de mensajería junto con el permiso de aprovechamiento económico, ha hecho posible que el parque siga funcionando sosteniblemente y que siga siendo parte de uso público para los ciudadanos.

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