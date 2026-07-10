¿Cuándo vuelve el fútbol al estadio El Campín? Sencia confirmó si la grama estará lista para las fechas establecidas

Después del exitoso concierto de la banda surcoreana BTS, y que significó para Bogotá una ganancia aproximada de $99 mil millones gracias a la venta de entradas, reserva de hoteles y comercio alrededor del estadio El Campín, iniciaron a circular imágenes de cómo quedó el estado del campo de juego y despertó la preocupación de diferentes sectores interesados en el fútbol en la capital.

Para el próximo martes 13 y miércoles 14 de octubre están programados dos partidos correspondientes a la Liga BetPlay Dimayor; Millonarios recibirá a Once Caldas e Independiente Santa Fe a Jaguares, respectivamente, y Sencia, como dueño del escenario, confirmó si el campo de juego estará en óptimas condiciones para dichos partidos.

¿Cuándo vuelve el fútbol al estadio El Campín?

Edgar Cardona, vicepresidente de operaciones de Sencia, confirmó en rueda de prensa en la mañana del 7 de octubre que la grama del estadio El Campín estará en óptimas condiciones para recibir los juegos programados para el próximo 13 y 14 de octubre, tal como estaba la programación entregada por Dimayor.

Equiver, empresa encargada de operar la gramilla de El Campín, implementó un moderno proceso en el que el césped fue retirado antes del montaje para el concierto y, una vez finalizado, se inició con la siembra de un nuevo césped que fue cultivado y operado bajo las mismas condiciones que tiene el estadio y permitirá tener una grama renovada y apta para los partidos de fútbol, además de cumplir con los estándares exigidos por la FIFA.

Sencia emplea una nueva alternativa para la utilización de El Campín para conciertos

Con la implementación de este moderno proceso de sembrado y en caso de obtener resultados positivos, podría significar un importante avance en la utilización del estadio de los bogotanos para conciertos y eventos culturales, ya que el campo de juego no sufrirá los mismos daños que tenía anteriormente y que impedían el uso del estadio para los partidos de fútbol, requiriendo un mayor tiempo de recuperación que retrasaba la programación previamente establecida.