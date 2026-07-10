CANAL RCN
Deportes

¿Cuándo vuelve el fútbol al estadio El Campín? Sencia confirmó si la grama estará lista para las fechas establecidas

Imágenes que empezaron a circular una vez finalizado el montaje de BTS, despertaron la preocupación de diferentes sectores interesados en la programación establecida por Dimayor para los partidos de la Liga BetPlay.

¿Cuándo vuelve el fútbol al estadio El Campín?
Foto: Captura de pantalla Win Sports

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
05:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después del exitoso concierto de la banda surcoreana BTS, y que significó para Bogotá una ganancia aproximada de $99 mil millones gracias a la venta de entradas, reserva de hoteles y comercio alrededor del estadio El Campín, iniciaron a circular imágenes de cómo quedó el estado del campo de juego y despertó la preocupación de diferentes sectores interesados en el fútbol en la capital.

¿Cambiarán la grama de El Campín tras los conciertos de BTS? Esto dijo Sencia
RELACIONADO

¿Cambiarán la grama de El Campín tras los conciertos de BTS? Esto dijo Sencia

Para el próximo martes 13 y miércoles 14 de octubre están programados dos partidos correspondientes a la Liga BetPlay Dimayor; Millonarios recibirá a Once Caldas e Independiente Santa Fe a Jaguares, respectivamente, y Sencia, como dueño del escenario, confirmó si el campo de juego estará en óptimas condiciones para dichos partidos.

¿Cuándo vuelve el fútbol al estadio El Campín?

Edgar Cardona, vicepresidente de operaciones de Sencia, confirmó en rueda de prensa en la mañana del 7 de octubre que la grama del estadio El Campín estará en óptimas condiciones para recibir los juegos programados para el próximo 13 y 14 de octubre, tal como estaba la programación entregada por Dimayor.

Equiver, empresa encargada de operar la gramilla de El Campín, implementó un moderno proceso en el que el césped fue retirado antes del montaje para el concierto y, una vez finalizado, se inició con la siembra de un nuevo césped que fue cultivado y operado bajo las mismas condiciones que tiene el estadio y permitirá tener una grama renovada y apta para los partidos de fútbol, además de cumplir con los estándares exigidos por la FIFA.

“No se dañó”: explican qué pasó con la grama de El Campín tras el concierto de BTS
RELACIONADO

“No se dañó”: explican qué pasó con la grama de El Campín tras el concierto de BTS

Sencia emplea una nueva alternativa para la utilización de El Campín para conciertos

Con la implementación de este moderno proceso de sembrado y en caso de obtener resultados positivos, podría significar un importante avance en la utilización del estadio de los bogotanos para conciertos y eventos culturales, ya que el campo de juego no sufrirá los mismos daños que tenía anteriormente y que impedían el uso del estadio para los partidos de fútbol, requiriendo un mayor tiempo de recuperación que retrasaba la programación previamente establecida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lionel Messi

¿Desplante de Messi? Polémico gesto con un jugador de Benín

Lionel Messi

Sorprendente mensaje de Cristiano Ronaldo tras despedida de Lionel Messi: esto dijo

Lionel Messi

"Sé que estoy tomando la decisión correcta": primeras palabras de Messi después de su despedida

Otras Noticias

Gas

Gobierno anuncia plan de choque para evitar un posible apagón en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que se adoptarán medidas antes de finalizar el año para garantizar la disponibilidad de energía, gas y combustibles.

Barranquilla

Cayó alias Salchichón, presunto cabecilla de ‘Los Porteños’ investigado por 14 homicidios

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de alias ‘Salchichón’, presunto cabecilla de una peligrosa organización en Puerto Colombia.

Conciertos

Rutas especiales y servicios zonales disponibles para concierto de Iron Maiden y Rock al Parque en Bogotá: esto informó TransMilenio

Canadá

Canadá mantendrá prohibido el suicidio asistido para personas con enfermedades mentales

Invima

Invima alerta por falsificación de conocido bloqueador solar: este es el lote que debe revisar