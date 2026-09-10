Equipo de Egan Bernal se refuerza con nuevo ciclista colombiano: así fue presentado

El mercado de fichajes del ciclismo mundial sigue dando de qué hablar de cara a los próximos años. En una contratación estratégica para potenciar su bloque de alta montaña, el equipo Netcompany INEOS, equipo de Egan Bernal, ha confirmado de manera oficial la incorporación del ciclista colombiano Harold Tejada a partir de la temporada 2027.

El corredor nacional, que hasta ahora ha brillado en las filas del XDS Astana, dará un salto trascendental en su carrera deportiva para unirse a una de las escuadras WorldTour más importantes del pelotón internacional.

A sus 29 años, Harold Tejada se consolida como uno de los escaladores más sólidos y regulares del circuito. Su capacidad para desempeñarse con soltura en los terrenos de alta montaña no ha pasado desapercibida para la dirección del Netcompany INEOS, un equipo que busca recuperar su hegemonía en las clasificaciones generales (GC) de las grandes vueltas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España).

Con esta incorporación, la escuadra británica añade una profundidad invaluable a su bloque de escaladores. Tejada se perfila como un gregario de lujo y un protector de garantías para los líderes del equipo, aportando experiencia, temple y un rendimiento constante que robustecerá la estrategia colectiva en los puertos de montaña más exigentes del calendario UCI.

Las primeras reacciones tras el anuncio oficial

Tras confirmarse su vinculación oficial a la estructura del Netcompany INEOS, el rutero colombiano expresó su enorme entusiasmo por este nuevo capítulo en su trayectoria profesional:

"Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí. Tengo muchas ganas de seguir creciendo como ciclista, aprender de la gente que me rodea y trabajar cada día para ayudar a conseguir nuestras metas. Estoy listo para darlo todo," declaró Tejada en el comunicado oficial de la formación.

Por su parte, desde la dirección deportiva del equipo destacaron las virtudes que el colombiano aportará al grupo: "Ha demostrado un gran nivel de consistencia en los últimos años y será un apoyo excepcional para nuestros líderes de la general. Aporta profundidad al bloque de montaña y nos otorga múltiples alternativas tácticas".

¿Qué pasará con Egan Bernal?

Egan Bernal se pronunció sobre las versiones que durante los últimos días pusieron en duda su continuidad en el ciclismo profesional. A través de un comunicado oficial habló de su presente personal y deportivo y explicó que su intención sería dar inicio a la próxima temporada.

Por el momento, Bernal no confirmó su retiro, pero dejó claro que quiere tomarse un periodo para descansar y recuperar tranquilidad después de una temporada exigente. “Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia”, afirmó.

El ciclista también hizo una reflexión sobre los años que ha dedicado a la bicicleta y los sacrificios que ha realizado durante su carrera. “Siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida”, expresó, aunque aseguró que puede mirar atrás con tranquilidad y orgullo por lo conseguido.

Bernal reconoció además que todavía no tiene definido qué ocurrirá durante los próximos años. “No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento”, manifestó.