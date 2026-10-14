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IDRD anuncia posibles sanciones contra Sencia tras la suspensión del partido de Millonarios

Galán pidió investigar a Sencia y el IDRD anunció posibles sanciones por la cancha de El Campín.

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Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
09:39 a. m.
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El director del IDRD, Daniel García, anunció posibles sanciones contra Sencia, la concesionaria encargada del estadio, luego de la suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas.

El alcalde Carlos Fernando Galán calificó como “inaceptables” las condiciones de la gramilla y pidió iniciar un proceso por posible incumplimiento contractual.

El Distrito anunció que evalúa medidas sancionatorias contra Sencia, empresa responsable de la administración, operación y mantenimiento del estadio El Campín, tras la polémica por el estado de la cancha que llevó a suspender el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, previsto para el martes 13 de octubre.

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Durante una rueda de prensa, Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), aseguró que la Administración contempla aplicar multas y una cláusula penal, en el marco de las obligaciones establecidas en el contrato de asociación público-privada (APP).

“Vamos a aplicar multas y la aplicación de una cláusula penal”, afirmó el funcionario al referirse a las medidas que se estudian frente al posible incumplimiento de la concesionaria.

¿Qué sanciones podría recibir Sencia por el estado de la cancha?

De acuerdo con lo anunciado por el director del IDRD, las medidas contempladas incluyen multas y la aplicación de una cláusula penal, en caso de que el procedimiento determine que la concesionaria incumplió sus obligaciones contractuales.

Estamos evaluando el posible incumplimiento de Sencia y tomar las medidas sancionatorias correspondientes. El contrato dice que la prioridad es el fútbol por encima de los conciertos, preservando la seguridad de los jugadores. La administración y el mantenimiento del estadio es de Sencia, todos los riesgos son de Sencia, nosotros no coadministramos, hacemos el seguimiento a la interventora y a mas de 500 indicadores que tiene el contrato, de acuerdo a la ley de APP, mencionó García.

García explicó que la administración, operación y mantenimiento de El Campín están a cargo de Sencia. También señaló que el Distrito realiza seguimiento mediante la interventoría y evalúa el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato APP.

El funcionario sostuvo que el contrato establece la prioridad del fútbol sobre los conciertos y que deben preservarse las condiciones de seguridad para los jugadores.

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Por ahora, la aplicación y el alcance de las sanciones dependerán de la evaluación técnica y contractual.

¿Qué dijo Carlos Fernando Galán sobre el incumplimiento de Sencia?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre la situación y pidió al IDRD iniciar un proceso por el posible incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de la cancha.

“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”, manifestó el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Galán agregó: “No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”.

¿Qué pasará con los partidos de Santa Fe y Millonarios en El Campín?

La situación también generó dudas sobre los siguientes compromisos programados en el estadio.

Independiente Santa Fe tenía previsto enfrentarse a Jaguares de Córdoba este jueves 15 de octubre, a las 8:05 p. m. El encuentro había sido reprogramado desde el miércoles por la falta de disponibilidad de personal de la Policía para atender las movilizaciones convocadas en Bogotá.

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Sin embargo, el estado de la cancha abrió interrogantes sobre este encuentro. También existen dudas sobre el compromiso de Millonarios frente a Jaguares, programado para el lunes 19 de octubre.

La polémica por la gramilla de El Campín continúa, ahora con el anuncio de posibles sanciones contractuales y con la atención puesta en las medidas que adopte el Distrito para exigir el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del escenario.

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