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🔴 ¡Uno de los mejores partidos de la fecha 1! Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO, GRATIS

Los ingleses y los croatas abren el grupo L de la Copa del Mundo. Entérese de todos los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
07:29 a. m.
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Este 17 de junio inicia la actividad en el grupo L del Mundial 2026.

La Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel debuta vs. Croacia, en uno de los partidos más atractivos de la primera ronda del certamen internacional.

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Este encuentro se desarrollará en el Estadio Dallas, en Arlington, Estados Unidos, ante 80.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra vs. Croacia será el segundo de este miércoles 17 de junio de 2026.

De acuerdo con lo que está programado, las emociones en el terreno de juego comenzarán a vivirse desde las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

Además, Ghana y Panamá, que son las otras dos selecciones que integran el grupo L de la Copa del Mundo 2026, también debutarán este miércoles, pero a las 6:00 de la tarde y en el Estadio Toronto.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido entre Inglaterra vs. Croacia, en el Mundial 2026?

El encuentro de los ingleses contra los croatas será transmitido por la señal principal de Win Sports.

Los televidentes podrán conectarse con la transmisión a partir de las 2:00 de la tarde y, además, también tendrán la opción de seguir la narración en vivo de La FM.

¿Cómo llegan Inglaterra y Croacia al Mundial 2026?

El 10 de junio de 2026, la Selección de Inglaterra jugó su último partido amistoso antes del Mundial, mientras que Croacia lo hizo el 7 de junio.

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Los ingleses enfrentaron a Costa Rica y ganaron 3-0 con goles de Declan Rice (9'), Anthony Gordon (68') y Ollie Watkins (87').

Entre tanto, los croatas se midieron vs. Eslovenia y ganaron 2-1 con celebraciones de Luka Modric (51') y Mario Pasalic (90+3'), mientras que el descuento fue de Andraz Sporar (83').

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