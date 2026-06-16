Así queda el partido entre Colombia vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La Selección Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026 vs. Uzbekistán.

Este encuentro se desarrollará en el Estadio Ciudad de México, a partir de las 9:00 de la noche del miércoles 17 de junio, y será transmitido por la señal principal, la App, el TikTok y el Youtube del Canal RCN.

La 'amarilla' tiene el objetivo de ganar el grupo K, en el que también están República del Congo y Portugal, para llenarse de confianza y, posiblemente, evitar un fixture más complicado en caso de avanzar a la siguiente fase. En consecuencia, sabe que los tres puntos son fundamentales en el debut.

Y, en medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial analizó el panorama y reveló cómo podría quedar el partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán. ¿Cuál fue su veredicto?

Así quedaría el partido de la Selección Colombia vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial evaluó el presente de ambas selecciones y determinó que es probable que la 'tricolor' se imponga 2-0.

"La Selección Colombia viene de un proceso sólido en el que se alcanzó la final de la Copa América 2024. No obstante, Uzbekistán está en la primera participación mundialista de su historia y llega con una motivación enorme", aseguró ChatGPT.

"En el primer tiempo, veo un partido más cerrado de lo que muchos esperan. Uzbekistán, seguramente, defenderá con líneas juntas y buscará transiciones rápidas. Colombia, por su parte, tendrá más posesión y más calidad individual. Mi pronóstico es de 2-0 a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo, pero la clave será marcar temprano porque, si el encuentro llega 0-0 al descanso, podría equilibrarse", añadió la inteligencia artificial.

¿Cómo sería la titular de Colombia para jugar vs. Uzbekistán?

Según el periodista René Wehdeking, de Win Sports, esta sería la primera nómina de la Selección Colombia en el Mundial 2026:

Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en la zaga; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en la mitad de la cancha; y Luis Suárez en la delantera.