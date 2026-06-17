Portugal vs. República Democrática del Congo: hora y dónde ver EN VIVO el debut de los rivales de Colombia en el Mundial

Este miércoles 17 de junio de 2026, no solo comienza el Mundial para la Selección Colombia, sino que también para los rivales que enfrentará en la segunda y tercera fecha de la fase de grupos.

La Portugal de Cristiano Ronaldo, que es una de las candidatas al título, jugará vs. República Democrática del Congo.

Este partido se llevará a cabo en el Estadio Houston, en Estados Unidos, ante un poco más de 72.000 espectadores.

¿A qué hora es el partido entre Portugal vs. República Democrática del Congo, por el Mundial 2026?

Portugal y República Democrática del Congo serán los dos equipos que abrirán la jornada futbolera de este miércoles 17 de junio.

De acuerdo con la programación de FIFA, el balón comenzará a rodar a partir de las 12:00 del mediodía (hora de Colombia).

El seleccionado dirigido por Roberto Martínez llega con aire en la camiseta debido a que obtuvo una victoria en el último partido amistoso que jugó antes de la Copa del Mundo.

Este encuentro fue vs. Nigeria, el 10 de junio, y finalizó 2-1 con goles de Pedro Neto (23') y Francisco Conceicao (75') para los 'lusos', y de Akor Adams (37') para 'Las súper águilas'.

Mientras tanto, República Democrática del Congo, en su última prueba antes del Mundial 2026, jugó vs. Chile el 9 de junio, pero cayó 1-2.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Portugal vs. República Democrática del Congo, por el Mundial 2026?

Todas las emociones del partido entre Portugal y República Democrática del Congo podrán seguirse en las señales de DSports, DGO y Paramount.

Pero, además, los fanáticos del fútbol también tendrán la posibilidad de conectarse con la narración de La FM.

La segunda salida de Portugal y República Democrática del Congo será el martes 23 de junio. Los europeos enfrentarán a Uzbekistán y los africanos a Colombia.