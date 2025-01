Iñigo Pérez le lanzó dardo a James Rodríguez: "Estoy muy contento con mi plantilla"

James Rodríguez no va más con el Rayo Vallecano. El volante cucuteño, de 33 años, rescindió su contrato con la escuadra madrileña luego de haber disputado escasos siete partidos. Iñigo Pérez habló por primera vez tras la partida del capitán de la Selección Colombia y se mostró indiferente a esta situación.

El 'MVP' de la última edición de la Copa América nunca pudo adaptarse al estilo de juego de Pérez. Fue titular en dos oportunidades y jugó tan solo 205' minutos en los cuales se reportó con una asistencia. Al final ni siquiera figuraba en las convocatorias del entrenador de la escuadra 'franjirroja'.

Pues bien, Pérez ya piensa en el duelo contra Celta de Vigo. Rayo Vallecano lleva tres empates consecutivos, los cuales le han impedido escalar en la tabla de posiciones. En este momento, milita en el puesto 12 con 22 unidades. Será un duelo directo, pues los de Claudio Giráldez son decimoprimeros con 24 puntos.

A pesar de que Rayo no ha hecho oficial la partida del 'cafetero', Rodríguez viajó a Italia para asistir al duelo entre la Selección Colombia y Uzbekistán por los cuartos de final de la Kings World Cup Nations.

¿Qué dijo Iñigo Pérez sobre la plantilla de Rayo Vallecano?

"Es un mes largo, difícil de prever. Yo sinceramente es un mercado que está ahí y que uno tiene que escoger algo si lo necesita. Estoy muy contento con mi plantilla. Me toca gestionar a mi. No he pedido nada. Veremos el devenir", empezó diciendo el estratega español.

"Vamos recuperando jugadores con el paso de los días. Vamos a esperar al entrenamiento de hoy para ver si recuperamos a alguien. Aquí solo puedo demandar a mis jugadores y no que haya una persona institucional para que responda a algunas preguntas. Mi intención es dar respuesta independientemente del tema que sea. Hay veces que puedo o no hablar", concluyó.

Así va Rayo Vallecano en la tabla de posiciones de LaLiga 2024/25