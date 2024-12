Iñigo Pérez no convence y en Rayo extrañan a un exDT: ¿Vendrán cambios para James Rodríguez?

Rayo Vallecano no atraviesa su mejor momento deportivo y no tuvo el arranque de temporada que esperaba la hinchada 'franjirroja'. Después de 15 jornadas disputadas ocupa el puesto 12 en LaLiga 2024/25, con 19 puntos. Iñigo Pérez no ha terminado de descifrar el camino del éxito y la prensa 'rayista' llenó de elogios a un exDT.

Pérez llegó al 'matagigantes' el pasado 14 de febrero para reemplazar a Francisco Rodríguez. Desde entonces ha dirigido 34 partidos, logrando un saldo de 10 triunfos, 12 empates y el mismo número de derrotas. Su equipo, que ha sumado 42 puntos en este periodo de tiempo, tiene 31 goles a favor y 34 en contra. Tiene un porcentaje de victorias de 47.06%, el cual parece insuficiente para llegar a la zona de clasificación a torneos UEFA.

Entretanto, Andoni Iraola tiene 'volando' al Bournemouth en la Premier League. Los 'cerezas', equipo en el cual milita Luis Sinisterra, han ganado sus últimos tres partidos y son octavos, con 24 puntos. Pérez no ha entregado los resultados esperados y podrían avecinarse cambios para James Rodríguez.

En Rayo Vallecano extrañan a Andoni Iraola

"El Bournemouth de Andoni Iraola se encuentra en un momento fantástico de resultados y ya es octavo en la clasificación de la Premier League. El extécnico del Rayo Vallecano suma tres victorias consecutivas, unos triunfos que hacen que se su equipo se sitúe a tan solo tres puntos de los puestos Champions", empezó diciendo 'Unión Rayo'.

"La directiva del conjunto inglés le ha dado total a confianza a Andoni Iraola, gesto que el vasco no está desaprovechando. (...) Es evidente que queda mucha Premier, pero la línea ascendente que arrastra el Bournemouth de Iraola puede hacerle lograr un año histórico", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayo Vallecano, de James Rodríguez?

El próximo sábado 14 de diciembre, Pérez y compañía recibirán al Real Madrid. El duelo se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas y comenzará a las 3:00 p. m. (Colombia). El volante surgido en Envigado se volverá a ver las caras con el cuadro 'merengue' después de seis años, cuando lo enfrentó defendiendo la camiseta del Bayern Múnich. Rodríguez ganó nueve títulos con la 'Casa Blanca', equipo con el cual jugó 125 partidos (37 goles y 42 asistencias).