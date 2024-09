Iñigo Pérez no se quedó callado: así respondió a los insultos por sentar a James Rodríguez

El domingo pasado, Rayo Vallecano recibió a Atlético Madrid para disputar un duelo correspondiente a la sexta fecha de LaLiga 2024/25. Los dirigidos por Iñigo Pérez lograron un buen empate (1-1) en el Estadio de Vallecas contra una de las escuadras favoritas al título. James Rodríguez no fue inicialista; sin embargo, jugó los últimos 17' minutos.

Rodríguez Rubio no ha tenido el protagonismo esperado en su inicio con el 'matagigantes'. Pérez reveló que la inactividad del volante cucuteño (duró 54 días sin jugar un partido oficial, desde la final de la Copa América al duelo contra Perú por las Eliminatorias Sudamericanas) le ha impedido darle rodaje en estos primeros compromisos.

El exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich solo disputó 3' en la remontada (3-1) contra Osasuna. Pues bien, el goleador del Mundial de Brasil 2014 espera convencer a su estratega y empezar a tener rodaje en el rentado español. Recordemos que este miércoles 25 de septiembre, su equipo visitará al Girona, donde militan Yaser Asprilla y Jhon Solís.

El próximo 10 de octubre la Selección Colombia jugará en El Alto contra Bolivia y Rodríguez necesitará llegar con buen ritmo para rendir a 4.085 metros sobre el nivel del mar.

Los insultos que ha recibido Iñigo Pérez

Cuando se publicaron las últimas dos formaciones (vs. los 'rojillos' y 'colchoneros'), le llovieron críticas al 'timonel' del Rayo por dejar a Rodríguez en el banco de suplentes. "Ahora es que le toque a James entrar para resolver el partido"; "¿Cómo vas a dejar a James en la banca?"; "James no debe ser banca, ¿no vieron el partido contra Perú y después contra Argentina?"; "Este entrenador sabe muy poco"; "Metan a James titular", escribieron los internautas en redes sociales.

DT de Rayo respondió a los insultos por sentar a James Rodríguez

"Si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador, no me queda otra que comprender. No leo nada, lo siento mucho para la gente que se siente traicionada, acepto las críticas, no puedo decir otra cosa", afirmó Pérez, durante una rueda de prensa.