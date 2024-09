James vs. Yaser Asprilla: dónde y a qué hora ver Rayo Vallecano-Girona

Este miércoles 25 de septiembre se viene un lindo partido para los aficionados de los jugadores colombianos en el exterior, pues el Rayo Vallecano de James Rodríguez se estará enfrentando con el Girona de Yaser Asprilla y Jhon Solís por la séptima jornada de LaLiga española y la titularidad del cucuteño sigue muy en duda.

Rayo Vallecano visitará el estadio de Montilivi para verse las caras contra otro necesitado Girona y seguramente los colombianos tendrán acción.

El equipo de Vallecas marcha décimo en la tabla de posiciones, mientras que Girona está dos puestos más abajo. A todo esto, la presencia de los colombianos ilusiona a los aficionados de ambos elencos, pero al parecer solo uno de ellos sería titular.

¿James será titular en Rayo Vallecano?

El entrenador de Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, manifestó en rueda de prensa previa al juego que siempre ha hecho las alineaciones día a día y que hasta el final analiza quien hará parte del once inicialista, por lo que James nuevamente no sería titular.

“Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vistas. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos. Entiendo esta pregunta (sobre James), la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club”, afirmó el DT.

Por su parte, en Girona el mediocampista Jhon Solís saldría desde el arranque teniendo en cuenta que es uno de los frecuentes en el equipo, mientras que el arranque de Yaser Asprilla sí estaría en duda.

Girona vs. Rayo Vallecano