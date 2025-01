Iñigo Pérez aprovechó la salida y rompió el silencio sobre su relación con James

Muchas cosas se dijeron cuando James Rodríguez vestía los colores del Rayo Vallecano respecto a su relación con su entrenador Iñigo Pérez y el entrenador español aprovechó su última rueda de prensa para acabar con los rumores.

James Rodríguez tomó la decisión de rescindir su contrato con el Rayo Vallecano tras no contar con confianza por parte de su entrenador y tener una participación casi que nula en los juegos de LaLiga española.

De esta manera, el crack colombiano firmó en las últimas horas con el León de México y emprendió una nueva travesía en el país norteamericano.

Tras su polémica salida del Rayo, el técnico del conjunto español fue consultado por la prensa de ese país por James Rodríguez y la relación que tuvieron mientras el ‘10’ cafetero vivió en Madrid.

Iñigo Pérez rompió el silencio sobre James Rodríguez

En la rueda de prensa de este miércoles, Iñigo Pérez decidió hablar sobre James y lejos de seguir encendiendo la llama, el joven entrenador aceptó que tal vez se equivocó con el manejo que le dio a James y señaló que tiene responsabilidad de no poder haberle encontrado un lugar en la plantilla.

"No lo veo como un alivio, ha sido un jugador que ha estado un periodo corto de tiempo, ha tenido comportamiento de máximo respeto y que haya salido quiere decir que no ha encontrado lo que uno busca. Los jugadores buscan minutos y a veces no se le puede dar. Le deseamos lo mejor", mencionó Íñigo Pérez en conferencia de prensa.

“Evidentemente cuando viene un jugador, que acaba de ser el mejor de la Copa América, y se marcha a los pocos meses, por supuesto que hago autocrítica y tendré un debe sobre por qué no he sido capaz de sacar su máximo potencial", agregó.