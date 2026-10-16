¿Cómo está la cancha de El Campín para el partido Millonarios – Jaguares? Sencia responde

En las últimas semanas, el tema de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá ha generado eco.

Después de los dos conciertos de la banda surcoreana BTS, realizados el 2 y 3 de octubre en El Campín, causaron controversia las imágenes de la gramilla, sobre todo teniendo en cuenta los partidos de fútbol y otros eventos que se iban a realizar en el recinto.

¿Qué está pasando con la gramilla de El Campín?

Sencia se pronunció e indicó que se estaban adelantando trabajos para adecuar el terreno para no afectar con el cronograma de actividades. Las labores se centraron en la recuperación de la grama y de todo el terreno de juego.

No obstante, la sorpresa llegó en la noche del martes 13 de octubre. A pocos minutos para el compromiso de Millonarios y Once Caldas por la Liga BetPlay, la Dimayor informó la cancelación del partido por el “lamentable estado del campo”.

“A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación”, expuso la entidad. El partido quedó aplazado para el martes 20 de octubre.

Por su parte, el director del Instituto de Recreación y Deporte, Daniel García, anunció que se podrían tomar sanciones contra Sencia, teniendo en cuenta que es la concesionaria del recinto.

Hay condiciones para el partido Millonarios vs. Jaguares

La situación de la gramilla no solo llevó a modificaciones en el calendario deportivo, sino también en los conciertos. Muestra de ello es que Fonseca no se presentará el 24 de octubre en El Campín, sino en el Vive Claro.

Este viernes 16 de octubre, representantes de Millonarios, IDRD, la Alcaldía y la Dimayor inspeccionaron la cancha para evaluar el estado en el que se encuentra y cómo han avanzado las labores de restauración por parte de Sencia. Esto, recordando que el sábado 17 de octubre habrá un encuentro contra Jaguares.

La buena noticia es que hay una evolución favorable, debido a que la humedad permite la realización de partidos de fútbol. En el centro de la cancha y los sectores oriental y occidental, el nivel es del 50%.

Antes del partido contra el cuadro de Montería, las autoridades harán otra visita al respecto, junto con el comisario de campo y el cuerpo arbitral.