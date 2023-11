Detalles y elementos que encontraron en el vehículo de Iván René Valenciano tras su accidente

El pasado martes 31 de octubre, los medios de comunicación colombianos y aficionados del fútbol profesional dieron a conocer la noticia de Iván René Valenciano, quien fue arrestado en Estados Unidos, luego de un fuerte accidente que prendió las alarmas de todos los aficionados del exjugador del Junior de Barranquilla.

Sin embargo, al pasar las horas se pudo conocer que el ‘Bombardero’ salió en libertad, luego de pagar una fianza por los delitos que se le acusaba, puesto que, según las autoridades norteamericanas, Iván René Valenciano estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, motivo por el que fue privado de su libertad unas horas.

En conversaciones con el Diario El Heraldo, Ety Parada, esposa de Iván René Valenciano, dio detalles de lo que fue el accidente del exjugador de la Selección Colombia, dejando claro que el barranquillero no estaba bajo los efectos del alcohol, solo que se había tomado unos tragos la noche anterior, motivo por el cual, el examen salió positivo.

“Chocó al entrar a un centro comercial. Venía otro carro y lo impactó por el lado del pasajero. Lamentablemente, el día anterior habíamos asistido a una reunión familiar donde él había ingerido alcohol. En ese momento, en la sangre todavía tenía rezagos de alcohol… Así son las leyes de este país, que todo es muy estricto”, aseguró la pareja sentimental de Iván René Valenciano.

¿Qué encontraron el vehículo de Iván René Valenciano?

Los primeros reportes de las autoridades aseguran que en el vehículo de Iván René Valenciano se encontraron medicamentos. Sin embargo, la esposa del exjugador dejó claro que esto no tiene nada que ver con el accidente, ni mucho menos que él estuviera manejando bajo alguna sustancia psicoactiva.

“La gente que está hablando que él estaba con drogas, no, no, para nada. Iván René es una persona que no consume drogas”, aseguró Ety Parada.

La mujer también dio a conocer que los medicamentos que se encontraron en el vehículo son para manejar la ansiedad y la falta de sueño, motivo por el cual relacionaron los medicamentos con el accidente que ocurrió el pasado martes 31 de octubre.

“Él también está medicado. Entonces, algunos medicamentos también hicieron mucha fuerza para que el examen saliera positivo”, finalizó.

Así quedó el vehículo de Iván René Valenciano

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer un video del cómo quedó el vehículo de Iván René Valenciano tras el accidente. El carro de marca BMW sufrió algunos daños en la parte de al frente, por lo que se puede deducir que el accidente fue bastante fuerte, motivo por el cual el vehículo fue retenido por la Policía.