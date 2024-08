¿Primeros problemas para James Rodríguez es España? Fuerte polémica envuelve al colombiano

James Rodríguez es el centro del foco de la noticia en el fútbol mundial, esto teniendo en cuenta que el jugador de la Selección Colombia se convirtió en nuevo jugador del Rayo Vallecano, dando así un duro golpe de autoridad en el mercado de fichajes de España, quien una vez más le abre las puertas al 10 cafetero.

Sin embargo, antes de que el Rayo Vallecano confirmara el fichaje de James Rodríguez, el colombiano estuvo en vuelto en una fuerte polémica en España, esto teniendo en cuenta que fue el centro del problema de uno de los clubes más importantes de Madrid, lo que hizo que su nombre fuera tendencia en las últimas horas.

Problemas en Getafe por la contratación de James Rodríguez

En semanas anteriores, se había mencionado que James Rodríguez podría llegar a Getafe de España. Sin embargo, Ángel Torres, presidente del club, dio a conocer que tras tener una conversación con el entrenador desistieron de la contratación del colombiano, pues no era lo que necesitaba la plantilla.

“Nos lo ofrecieron hace un mes y hace una semana. Nos sentamos con el mister y nos dijo que no era lo que necesitaba”, fueron las palabras del directivo en su momento.

Ante las sorpresivas declaraciones, José Bordalás, director técnico de Getafe, fue cuestionado sobre la posible contratación de James Rodríguez, dejando unas palabras que de una u otra manera han generado inconformismo en las directivas y el cuerpo técnico, pues desmintió al presidente.

“A veces han venido jugadores que no he pedido y los he recibido con los brazos abiertos (…) Si viniera mañana James Rodríguez lo recibiría con los brazos abiertos”, fueron las declaraciones del entrenador en rueda de prensa.

James Rodríguez, el centro de la polémica en Getafe

Ante la confusión, los hinchas de Getafe reaccionaron a lo sucedido con el posible fichaje de James Rodríguez, dejando claro la poca comunicación que tiene las directivas con el entrenador, pues tenían ilusión de poder a contratar al mejor jugador de la Copa América 2024 en la presente temporada.