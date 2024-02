Locura en Argentina: hinchas de Banfield vuelven viral campaña para el regreso de James

Todavía no es oficial, pero sí es un hecho que será confirmado en cuestión de horas. James Rodríguez no continuará más en Sao Paulo y saldrá tras rescindir anticipadamente su contrato por mutuo acuerdo. El vínculo iba hasta junio de 2025, pero no se cumplirá debido a diferentes factores.

Además de la molestia del jugador por no ser parte de los primeros cinco partidos del equipo en la temporada, la ruptura se da también por molestia de parte del club ante las continuas lesiones y la falta de compromiso de James que se vio marcada el último fin de semana al no querer viajar con el resto de sus compañeros para la final de la Supercopa de Brasil a pesar de no ser convocado. Además, el colombiano tuvo problemas para relacionarse con los jugadores y también acusa retraso en su salario.

Toda esa mezcla de cosas conformaron un cóctel bomba imposible de suavizar y cuyo efecto fue que Rodríguez y Sao Paulo separaran caminos. El '10' corre ahora a contrarreloj para formalizar la recisión de su contrato y sí poder quedar en total libertad de negociar con cualquier otro equipo, aprovechando que aún hay algunos mercados de Europa abiertos, aunque esto no parece muy posible.

Mire también: La cordial invitación de Jorge Luis Pinto a James Rodríguez tras su posible salida de São Paulo

En Banfield sueñan con el regreso de James Rodríguez

El presente de James -marcado por la irregularidad, las lesiones y problemas internos en los clubes- le cierra la puerta, aparentemente, para volver al 'viejo continente', por eso, hay otras opciones de menor nivel, pero de mucho prestigio que sueñan con su llegada. Por ejemplo, aunque la MLS sería la primera opción ante el interés del Real Salt Lake, en Argentina no bajan los brazos para que el cucuteño regrese a su primer gran amor: Banfield.

El 'taladro' es un equipo tradicional de ese país, pero es de los más chicos de primera división. No tiene un plantel de lujo en la actualidad, pero los hinchas apelan al amor y al sentido de pertenencia -y también a la pobre realidad del jugador- para convencerlo de pegar la vuelta. Es más, Julio Falcioni, técnico con el que James fue campeón en su anterior etapa, es el DT en la actualidad y ese factor podría jugar a favor justo en un momento en el que necesita recuperar la confianza para volver a ser él.

Hinchas de Banfield lanzan campaña para el regreso de James

En redes sociales, los hinchas de Banfield han comenzado una campaña para convencer a James Rodríguez y a los directivos del club para que tengan acercamientos y puedan tener una segunda parte. La primera fue entre 2008 y 2010, cuando el '10', de apenas 17 años, fue furor en el fútbol argentino siendo la gran estrella del primer y único título del equipo en primera división, conformando un ataque inolvidable junto a Santiago Silva, Sebastián 'Papelito' Fernández y Walter Erviti.

Comentarios como "un país que le reclama más a un futbolista que a un político está condenado a QUE VUELVA JAMES RODRÍGUEZ AL TALADRO, DALE COLOMBIANO BANFIELD ES TU CASA" o "seis meses y listo. Podés salir de joda y faltar a los entrenamientos. No queremos un profesional, queremos a James Rodríguez. ¿Es tan difícil?", han convertido a James en tendencia en redes sociales de Argentina en las últimas horas. ¿Atenderá el llamado?

Si James Rodriguez va a Banfield sorteo 100 dolares entre todos los que likeen este tweet. pic.twitter.com/lAfWZmFLAi — RoobetES (@RoobetES) February 8, 2024

un país que le reclama más a un futbolista que a un político está condenado a QUE VUELVA JAMES RODRÍGUEZ AL TALADRO, DALE COLOMBIANO BANFIELD ES TU CASA#JamesABanfield — sarrafa gánchez (@santiing__) February 8, 2024

No vayan contra el hincha que desea que James Rodríguez venga a #Banfield. Mientras ellos tienen una ilusión por pequeña que sea para ahuyentar este presente espantoso, los dirigentes duermen todas las noches como si nada y sus funcionales se burlan de la movida. #JamesABanfield pic.twitter.com/zIIpyuuJTi — Banfieldmania (@Banfieldmaniaok) February 8, 2024

-q ondaaa

-buenass, todo bien?

-todo bn, vos?

-bien x suerte, q haces?

-acá con ganas de salir a tomar algoo, vos?

-esperando que vuelva James a Banfield — Andate Rotura de Ligamentos (@ladomingonetta) February 8, 2024

el país yéndose a la bosta



nosotros pidiendo a James que vuelva

aguante Banfield — flopi 💋 (@flopitaladro) February 8, 2024

Sería un sueño relatar goles de James en el Lencho . Vamos a bancar esta ilusión del hincha de Banfield, hace tiempo se merece una alegría de esta magnitud.

Venga parce, lo esperamos... @jamesdrodriguez #JamesABanfield pic.twitter.com/LQ2lo8MOCI — Matias Caro 🎙️ (@MatiasCaroOk) February 8, 2024