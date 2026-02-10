James Rodríguez tuvo inesperado gesto con controversial creadora de contenido

James Rodríguez vivió su primer partido como titular con la camiseta de Atlético Nacional en el partido donde el equipo se enfrentó a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot. El '23' fue protagonista en el triunfo por 3-1 y comenzó a ilusionar a la hinchada del verde de Antioquia.

Por otro lado, más allá del destacado rendimiento del excapitán de la Selección Colombia, hubo un gesto que dio de qué hablar en las redes sociales. Le regaló su camiseta a una controversial creadora de contenido que genera mucha polémica.

¿A quién le regaló su camiseta James Rodríguez?

Se trata de la 'influencer' económica, Jerome Sanabria, quien es viral en redes sociales por sus videos hablando sobre pensiones en Colombia, además de su cercanía con el gobierno de Abelardo de la Espriella, recordando que fue designada en el equipo de empalme.

Además, Sanabria también es conocida por ser columnista en el diario La República, además de haber participado en algunos espacios de opinión en Noticias RCN.

Su perfil es controversial debido a su férrea postura en contra del gobierno del expresidente Gustavo Petro, además de que participa en diferentes espacios activista y creadora de contenido sobre pensiones, pese a que apenas es estudiante de Jurisprudencia e Historia.

¿Qué dijo Jerome tras el regalo de James Rodríguez?

El gesto de James Rodríguez fue publicado por la propia Jerome a través de su cuenta de Instagram, en donde agradeció el regalo, considerando que es una declarada hincha de Atlético Nacional. Más allá de su postura política, comparte la pasión con millones de 'verdolagas'.

La más feliz del mundo, gracias a ti, James. Soy del verde soy feliz.

Jerome compartió la foto junto a James, la dedicatoria que le escribió en el dorsal de la camiseta e incluso el marco donde la pondrá. La publicación alcanza más de 35.000 me gusta en Instagram.