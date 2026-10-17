Atlético Nacional goleó 4-1 a Boyacá Chicó: vea los goles

Atlético Nacional venció 4-1 a Boyacá Chicó este sábado 17 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja, en un partido pendiente de la primera fecha de la Liga BetPlay. Emmanuel Benítez marcó su primer gol como profesional y Edwin Cardona también se reportó en el marcador.

El equipo verdolaga consiguió tres puntos importantes como visitante y volvió a mostrar su capacidad ofensiva. La victoria llegó en un encuentro que tuvo goles, revisión del VAR y un cierre en el que Nacional terminó de asegurar la diferencia.

¿Cómo fueron los goles de Atlético Nacional contra Boyacá Chicó?

La apertura del marcador llegó al minuto 16. Edwin Cardona filtró un pase para el juvenil Emmanuel Benítez, quien aprovechó la oportunidad y anotó su primer gol como profesional. Con esa anotación, el conjunto antioqueño tomó la ventaja y logró sostenerla hasta el descanso.

En el comienzo del segundo tiempo, Cardona amplió la diferencia. Al minuto 49, el mediocampista sacó un remate de zurda y puso el 2-0 para Nacional, que encontró espacios para hacer daño en el área del equipo boyacense.

El partido tuvo otro momento importante cerca del minuto 81, cuando el VAR revisó una acción relacionada con Isaac Camargo y confirmó que el jugador estaba habilitado. La jugada derivó en un penalti para Boyacá Chicó, que consiguió descontar y volvió a meterse en el encuentro.

Sin embargo, la reacción local no fue suficiente para cambiar el desenlace. Al minuto 85, Andrés Sarmiento apareció dentro del área y definió después de una buena acción del juvenil José Escorcia para establecer el 3-1.

Ya en el tiempo añadido, Nacional encontró una nueva anotación y selló el triunfo por 4-1 en Tunja.

Atlético Nacional derrotó a Chicó en Tunja

El resultado le permitió al equipo antioqueño sumar tres puntos en el compromiso aplazado correspondiente a la jornada inaugural del campeonato. Además del marcador, el encuentro dejó como noticia el primer tanto profesional de Benítez y la participación de Cardona en la construcción ofensiva.

Para Boyacá Chicó, la derrota significó perder la oportunidad de sumar en casa ante uno de los equipos protagonistas del fútbol colombiano.

Atlético Nacional se llevó de Tunja una victoria amplia que refuerza su confianza de cara a los siguientes compromisos de la Liga BetPlay, mientras el conjunto ajedrezado deberá pasar la página y concentrarse en su próximo desafío.