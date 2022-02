Empezó a sonar en Europa: James Rodríguez sería el objetivo de un equipo grande

Febrero está en su recta final y con él se acerca cada vez más el último tramo de la temporada en el fútbol de Europa y otras partes del mundo, lo que ocasiona que desde ya se empiece a hablar sobre el futuro de varios futbolistas que parecen cambiarán de equipo para la siguiente campaña y el que más acapara las miradas, al menos en el plano colombiano, es James Rodríguez.

Puede leer: James Rodríguez, feliz con su presente pese a la derrota: “Lo que viene será mejor”

El talentoso '10' vive un presente a puro gol en Al-Rayyan, pero estar en la exótica liga de Catar lo ha hecho disminuir su cartel en el balompié de elite, al que podría volver en los próximos meses, o eso es lo que dejó entrever hace poco con unas declaraciones que, imagina uno, no debieron caer del todo bien en el seno de los poderosos jeques árabes que controlan al club catarí.

James, con ganas de salir de Catar

En un streaming en vivo en su canal de Twitch, Rodríguez fue cuestionado por su futuro deportivo a lo que respondió que está con ganas de abandonar su actual equipo en busca de retos más competitivos y en ese orden, le apuntó a Europa, aunque no descartó la posibilidad de arribar a la MLS de Estados Unidos.

"Estoy jugando, en la Liga no se nos dan los resultados, pero en Copa vamos bien. La idea es ganarla, pero bueno, por lo menos estoy jugando, ya llevo muchos partidos jugados, contento por eso, no lo hacía hace mucho. Hago goles, asistencias y para eso vine, para jugar y coger ritmo y ver qué pasa después", sentenció.

Más información: ¡On fire! James Rodríguez mantiene su racha goleadora en Al-Rayyan

Y añadió: "¿Qué me gustaría estar en otra parte? Sí, pero es lo que es y hay que ser positivo siempre… Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé donde, donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner".

Al parecer, las declaraciones de James ya tuvieron eco en Europa, de donde varios equipos habrían escuchado con atención y estarían barajando la posibilidad de contar con el exReal Madrid, Bayern Múnich, Everton y entre otros.

¿Destino Galatasaray?

Y es que la prensa ya reveló el primer club interesado en contratar a Rodríguez. De acuerdo al diario turco Sporx Jorge Mendes, el reconocido representante de jugadores, se habría reunido con el Galatasaray, específicamente con el director deportivo Luis Campos, para ofrecerle los servicios del '10' colombiano.

La propuesta habría sido con bueno ojos por Campos, quien consultó el tema con los altos mandos del club: Pasquale Sensibilie (director deportivo) y Bulak Elmas (presidente).

Sin embargo, los directivos saben que al tratarse de un gran jugador con un recorrido en la élite, el esfuerzo económico que tendrían que hacer sería alto y ante la delicada situación financiera del club, prefieren seguir estudiando al detalle la chance de contratar a James Rodríguez y que no resulte una mala inversión, como ocurrió con Radamel Falcao García.

Vea también: La MLS indignada con James Rodríguez y Neymar

Sporx señala que aunque James está dispuesto a salir de Al-Rayyan y no cumplir con su contrato (junio de 2024), su no continuidad está condicionada a si la Selección Colombia clasifica o no al Mundial de Catar, pues de hacerlo, el jugador permanecería al menos hasta final del 2022 en el conjunto catarí.