James Rodríguez, directo tras la queja de Scaloni previo al juego Colombia vs. Argentina

El juego entre la Selección Colombia vs. Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se comienza a calentar, esto teniendo en cuenta las fuertes declaraciones que ha dado a conocer Lionel Scaloni, entrenador de la albiceleste, sobre el clima en Barranquilla, además de quejarse de frente por el horario del partido de este martes 10 de septiembre.

En primera instancia, el entrenador argentino mostró su inconformidad por la programación del partido contra Colombia, dejando claro que es un horario poco favorable para el espectáculo, teniendo en cuenta las fuertes temperaturas que se presentan en Barranquilla, lo que podría afectar a los argentinos.

“Ahora iremos a un lugar (Barranquilla) que hace muchísimo calor, que jugamos en un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno… Esto es como ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas y es lo que hayan decidido jugar en ese horario y allí iremos. Partido dificilísimo e intentaremos hacer lo mejor para traer un buen resultado pensando que Colombia es un buen equipo”, aseguró el entrenador.

Respuesta de James Rodríguez a Lionel Scaloni

Ante las fuertes quejas que se han dado a conocer sobre el tema climático en Barranquilla, James Rodríguez fue cuestionado sobre el cambio que existe entre en Europa a lo que se está viviendo en Sudamérica, tirándole de esta manera un dardo a Lionel Scaloni, pues dejó entre líneas que el fútbol es igual para todos en cualquier parte del mundo.

“No. Creo que no afecta en absolutamente en nada. Los partidos en Eliminatorias son una historia totalmente distinta. A pesar de que algunos no están jugando mucho, pero eso no tiene nada que ver. El fútbol es igual en todo el mundo”, aseguró el volante cucuteño.

A pesar de que no se refirió directamente a Scaloni, las declaraciones de James Rodríguez han hecho que millones de periodistas la sientan como una indirecta al argentino, quien en varias oportunidades ha mostrado su inconformismo por la programación que tuvo la Conmebol para el juego entre Colombia vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

Cabe mencionar que podrá disfrutar el juego de la Selección Colombia vs. Argentina por la señal abierta del Canal RCN a partir de las 2:30 p.m. Además, podrá seguir el minuto a minuto de las Eliminatorias Sudamericanas en el portal www.noticiasrcn.com

Hora y dónde ver Selección Colombia vs. Argentina: ¡Prográmese!

Día: martes 10 de septiembre.

Hora: 3:30 p. m. (de Colombia).

Estadio: Metropolitano.

Árbitro: Piero Meza (Chile).

Fecha: 8 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Transmisión: Canal RCN.