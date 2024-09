Argentina tiene la ilusión de 'romperle' una marca a la Selección Colombia: ¡Se 'picó' la previa!

El próximo martes 10 de septiembre, la Selección Colombia recibirá a su similar de Argentina para disputar un partido correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni quieren propinarle un nuevo 'golpe' al combinado nacional y arrebatarle una importante marca.

Argentina llegó a Barranquilla con muy buenas sensaciones luego de golear 3-0 a Chile en el Monumental. La 'albiceleste' protagonizó un espectacular partido en el estadio de River Plate y demostró que no es 'Messi-dependiente'. Recordemos que 'La Pulga' se sigue recuperando de la lesión de tobillo que sufrió en la final de la Copa América 2024.

Colombia y Argentina se volverán a ver las caras después de dicha final. El enfrentamiento en el Hard Rock Stadium (Miami, Florida) fue tan parejo que tuvo que definirse en la prórroga. Lautaro Martínez anotó un gol al 112' y le dio el bicampeonato a la 'Scaloneta'. Pues bien, la tricampeona del mundo no está conforme y quiere festejar en el Metropolitano.

El registro que Argentina le quiere arrebatar a la Selección Colombia

En la séptima fecha, la 'amarilla' visitó a Perú y logró rescatar un empate gracias a un gol de Luis Díaz. El extremo guajiro, quien está teniendo un arranque de temporada inmejorable, venció el arco custodiado por Pedro Gallese al minuto 82' para ponerle fin a la fiesta en el Estadio Nacional.

Esa igualdad le permitió mantener su invicto en el certamen clasificatorio de la Conmebol. Colombia es la única selección que no conoce la derrota en estas Eliminatorias, pues acumula tres triunfos (vs. Venezuela, Brasil y Paraguay) y cuatro empates (vs. Chile, Uruguay, Ecuador y Perú).

"El invicto que Argentina le quiere romper a Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas", escribieron en 'TyC Sports'. La 'albiceleste' quiere reafirmarse en la primera posición para asegurar cuanto antes su cupo en el Mundial 2026.

Hora y dónde ver Selección Colombia vs. Argentina: ¡Prográmese!