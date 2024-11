¿Recordatorio a James Rodríguez?: "En Rayo somos todos iguales"

James Rodríguez ya volvió a Madrid para reencontrarse con sus compañeros del Rayo Vallecano. El volante cucuteño, de 33 años, la pasó mal en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 pues la Selección Colombia perdió ambos partidos. El '10' ya pasó la página y quiere tener más protagonismo en el equipo de Iñigo Pérez.

Rodríguez llegó al 'matagigantes' el pasado 26 de agosto; sin embargo, las oportunidades han sido pocas y el poco rodaje ya empezó a tener repercusiones en el estado físico del goleador del Mundial de Brasil 2014. El mediocampista 'cafetero' ha disputado escasos escasos 136' minutos, repartidos en seis partidos. Solo ha tenido una titularidad (vs. Leganés) y en dos ocasiones se quedó en el banco de suplentes (vs. Girona y Alavés).

No se ha reportado con goles y asistencias, por lo cual la afición 'franjirroja' se está empezando a impacientar. El próximo domingo, Rayo Vallecano visitará a Sevilla y todos los seguidores del cuadro madrileño tienen la ilusión de verle jugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Pues bien, Sergio Camello habló de la situación del exBayern Múnich y no se guardó absolutamente nada.

¿Qué dijo Sergio Camello sobre James Rodríguez?

"Está todo bien, James Rodríguez es un chico estupendo. Tiene una calidad que no voy a venir yo aquí a descubrirlo. Es verdad que (su ausencia) tiene una gran repercusión por su carrera y la gente intenta generar conflictos porque no juega pero hay otros compañeros que tampoco juegan y no se sacan noticias", señaló el campeón olímpico de París 2024, en una entrevista con 'El Desmarque'.

"Aquí somos todos iguales, la afición nos lo recuerda, no tenemos nombres sólo defendemos la franja. Esto es así, quién esté bien jugará, es elección del míster", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano, de James Rodríguez?