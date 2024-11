James Rodríguez junto a Lionel Messi: se cumpliría el sueño de muchos futboleros

James Rodríguez no atraviesa su mejor momento en Rayo Vallecano y a partir de enero de 2025 tiene la potestad de negociar con otros equipos, pues la renovación con el 'franjirrojo' parece lejana. Inter Miami, que está mejorando su plantilla de cara a la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, tiene la ilusión de firmar al volante cucuteño.

Rodríguez Rubio no ha tenido ningún tipo de protagonismo en el equipo que dirige Iñigo Pérez. El exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich llegó a Vallecas el pasado 26 de agosto, entre 'bombos y platillos'. Sin embargo, ha disputado escasos 136' minutos repartidos en seis partidos. Solo fue titular en una ocasión (vs. Leganés) y en dos oportunidades (vs. Girona y Alavés) se quedó en el banco de suplentes.

James Rodríguez y los problemas en Rayo

El poco rodaje le ha impedido desarrollar un buen estado físico y las molestias ya empezaron a aparecer. El '10' no llegó al 100% a la concentración de la Selección Colombia en Buenos Aires, por lo cual tuvo que ser suplente en el duelo contra Uruguay. Rodríguez quiere llegar preparado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026; no obstante, Pérez está obstaculizando esta misión.

El entrenador del Rayo tiene una idea diferente a la del mediocampista 'cafetero', quien no tiene lugar en su onceno. Rodríguez viene de una larga inactividad desde su etapa en São Paulo FC, por lo cual no miraría con malos ojos una llegada a la MLS.

¿Qué se sabe del interés del Inter Miami por James Rodríguez?

"¡El Inter Miami apunta a James Rodríguez! Aunque James Rodríguez prefiere quedarse en Europa, el Inter Miami espera aprovechar la presencia de Lionel Messi y el próximo Mundial de Clubes para influir en su decisión. Con la agencia libre en el horizonte, ¿podría Miami cerrar el trato?", señaló 'MLS Moves', una cuenta verificada en X sobre transferencias en la Major League Soccer.