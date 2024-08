James Rodríguez tras su paso por São Paulo: “Recibí mucho odio, pero me gusta, me motiva mucho"

James Rodríguez ha sido el centro de la noticia en las últimas horas en el mundo, esto luego de que se diera a conocer la decisión de la Lazio de desistir de su contratación, además de sus polémicas declaraciones sobre el mejor jugador en el fútbol colombiano, lo que desató un sinfín de comentarios entre todos los aficionados del FPC.

Sin embargo, estas no son las únicas declaraciones que han comenzado a tener fuerza en las redes sociales, pues James Rodríguez hizo referencia a las decisiones que ha tomado durante su carrera deportiva, y su paso por São Paulo, el cual no fue como se esperaba.

James Rodríguez sobre las decisiones en su carrera deportiva

En conversaciones con Pelicanger, James Rodríguez dejó claro que ha aprendido de las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Sin embargo, no se arrepiente de ninguna de ellas, pues esos momentos lo han fortalecido para estar donde está ahorita y convertirse en un mejor profesional.

“No me arrepiento de nada, de las cosas malas, siempre aprendo, tomo eso y trabajo en ello, para que la energía sea más positiva. Las decisiones que tomé, que no fueron tan buenas, no las volveré a tomar y listo. No vivas en el pasado, hay que vivir el día a día, este momento, este instante, lo que está pasando y listo”, fueron las primeras declaraciones de James.

Además, el volante de la Selección Colombia hizo referencia a su paso por São Paulo, dejando claro que durante su estadía en Brasil recibió odio de los aficionados por los diferentes comentarios de su rendimiento, pero ello le ayudó para seguir entrenando y entregar todo en el terreno de juego.

“Siempre se aprende de todo. Fue una buena experiencia porque me dejó mucho aprendizaje y soy alguien que aprende mucho de las cosas buenas, de las malas. En principio todo está bien. Luego, cuando no pude jugar mucho, al final ellos (los aficionados) querían verme jugar y es lo más normal que hay. Recibí mucho odio por estas cosas, pero me gusta recibir odio, me motiva mucho más, lo acepto como si fuera gasolina. Es parte del fútbol, de la vida, de todo”, añadió el cucuteño.

¿James Rodríguez dentro del top 2 más importantes de Colombia?

En medio de una trasmisión en vivo, James Rodríguez fue cuestionado sobre los mejores jugadores de Colombia, además en que puesto considera qué él estaba entre los mejores del fútbol colombiano, afirmando que estaría peleando el puesto con Radamel Falcao García, quien es el máximo goleador de la Selección Colombia.

“Hay mucha gente que se fija en unas cosas y otros en otras y es respetable. Hay muchos que dicen que el Pibe Valderrama, otros que Falcao y otros dicen que yo, pero yo me considero que estoy dentro del top dos (…) El top uno creo está entre Falca y yo, lo que pasa es que los dos somos hermanos, entonces no hay problema”, fueron las declaraciones de James Rodríguez en conversación con Pelicanger.