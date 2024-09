James Rodríguez, nuevamente suplente con el Rayo: este es el once inicial

Desde su llegada a Vallecas, James Rodríguez no ha conseguido salir desde el arranque con el Rayo Vallecano y este miércoles 25 de septiembre no será la excepción, pues su entrenador Iñigo Pérez una vez más lo dejó en el banquillo de suplentes para la visita del equipo al Girona.

A partir de las 12:00 p.m. (hora colombiana) Rayo Vallecano estará enfrentando a Girona en condición de visitante con la necesidad de sumar ante su posición en la tabla de LaLiga, donde los equipos que lideran el campeonato empiezan a alejarse de gran manera del equipo madrileño.

Después de haber sido la gran figura de la Copa América 2024, en la que Colombia llegó a la gran final con un estupendo nivel de James Rodríguez, el mediocampista cucuteño no ha podido convencer a Iñigo Pérez en las diferentes sesiones de entrenamiento y este ya es el tercer partido consecutivo en el que arranca desde el banquillo de suplentes.

El ‘10’ y capitán de la selección Colombia no ha visto más de 25 minutos en cada uno de los partidos en los que ha estado convocado y esto llama la atención inmensamente de los aficionados y de la prensa española, la cual consultó en rueda de prensa previa al juego al entrenador español.

“Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vistas. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos. Entiendo esta pregunta (sobre James), la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club”, afirmó el DT.

Once titular del Rayo Vallecano

Batalla; Andrei, Pep Chavarría, Pedro Díaz, Isi, Camello, Mumín, Balliu, Embarba, Óscar V., Lejeune.

Por otra parte, Yaser Asprilla saldrá de inicio con el Girona para este encuentro.