Se 'destapó la olla': a James Rodríguez no le quedó de otra que salir de Rayo Vallecano

El lunes pasado, James Rodríguez rescindió su contrato con Rayo Vallecano. El volante cucuteño, de 33 años, estuvo menos de seis meses en el cuadro madrileño y su salida dio de qué hablar en España. En 'El Chiringuito' revelaron los motivos que habrían provocado la salida del capitán de la Selección Colombia.

Rodríguez Rubio llegó a Vallecas entre 'bombos y platillos'. Días antes había sido elegido el 'Jugador Más Valioso' de la Copa América y su deseo era volver a brillar en LaLiga. Lastimosamente, nunca logró acoplarse al estilo de Iñigo Pérez y, con el paso de los partidos, quedó relegado.

Nunca tuvo grandes oportunidades (solo fue titular una vez en el rentado español) y la situación se volvió compleja cuando hiló tres partidos sin sumar minutos. De un momento a otro desapareció de las convocatorias de Pérez y su partida del 'matagigantes' se volvió una realidad.

Ahora está en busca de un equipo, preferiblemente europeo. Sin embargo, Junior de Barranquilla tiene la ilusión de hacerse con sus servicios y está configurando una oferta atractiva para el goleador del Mundial de Brasil 2014.

James Rodríguez: revelaron las causas de su salida de Rayo Vallecano

"Rayo hizo el esfuerzo por traer al mejor jugador de la Copa América, a Iñigo Pérez no le encaja ese jugador, entonces James juega cada vez menos y tres partidos antes del partido de Liga ante Real Madrid en el que no jugó ni un solo minuto", empezó diciendo Edu Aguirre, periodista de 'El Chiringuito'.

"James va al entrenador a decirle por qué no jugó ni un minuto y el entrenador le dice que no me encajas en el equipo y que es un fichaje que no he pedido. A partir de ahí, dejó de ser convocado", agregó el periodista español.

"Nunca hubo una reunión por parte de Íñigo Pérez con James Rodríguez. Nunca se han sentado y el entrenador le ha dicho ‘oye, te necesito aquí o que trabajes de esta manera’. Ha habido cero comunicación por parte del técnico del Rayo Vallecano, hasta que se llegó a la solución de que James no siga", concluyó.

James Rodríguez rescindió contrato con Rayo Vallecano