Jarlan Barrera se entrena en Cali y ya hay polémica por su estado físico: fotos

Todo periodo de transferencia es así, pero realmente el que se está viviendo en este inicio de 2024 es el más agitado en mucho tiempo en el fútbol colombiano. Los golpes en la mesa que ha dado Junior de Barranquilla con los regresos de Yimmi Chará y Víctor Cantillo, o los de Atlético Nacional con Bernardo Espinosa y Wuilker Fariñez prometen con que sea la antesala de una temporada de ensueño e inolvidable.

A ellos se les podría sumar América de Cali que está en negociaciones formales para contratar a ni más ni menos que a Arturo Vidal, que sin duda entraría dentro de la lista de los mejores fichajes en la historia del FPC y habrá que ver si podrá dejar un sello sobre la cancha.

Pero esa buena actualidad en el periodo de transferencias también deja algunos contrastes, como lo que está sucediendo en Deportivo Cali, que está por afrontar el año más importante de su historia por su objetivo de no descender. El equipo arrancará el 2024 dos puestos por encima de la zona de descenso directo a segunda división.

Expectativa en Cali con Jarlan Barrera

La crisis económica que atraviesa el club hace un par de años es la principal razón por la que no es posible hacer contrataciones de renombre y por la que, más bien, su tarea en este mercado se centró en bajar los costos en la nómina. Sin embargo, apuntaron a traer jugadores con nombre y trayectoria en el FPC pero con un presente más bien discreto, repitiendo las apuestas que hicieron y salieron bien el semestre pasado con Teófilo Gutiérrez y Luis Sandoval.

Así las cosas, uno de los flamantes refuerzos del Cali para esta temporada es Jarlan Barrera, quien no ha sido presentado oficialmente por el club, pero que ya se entrena a la par de sus compañeros bajo las ordenes de Jaime De La Pava. De hecho, en redes sociales trascendió una foto del volante samario junto a Fabián Ángel y Alex Mejía, quienes también arribaron al 'azucarero' para esta temporada.

Jarlan Barrera y una foto pasado de kilos

Pero más allá de la expectativa que pudo generar la foto, lo que terminó generando fue una ola de críticas y de comentarios divididos por el estado físico de Jarlan, evidentemente pasado de kilos. El 'samario' tuvo una polémica grande al respecto el año pasado en Atlético Nacional luego de haber sido apartado del plantel profesional por un tiempo durante el primer semestre por decisión de Paulo Autuori hasta que el jugador retornara a un peso ideal.

Es más, algunas versiones apuntan a que Barrera no ha sido presentado oficialmente por el Cali mientras De La Pava lo observa en los entrenamientos y según su físico y su rendimiento, decide aprobar o no la contratación. Jarlan no jugó el semestre pasado por una decisión tomada en común acuerdo con Nacional y desde entonces se le ha visto en evidente exceso de peso.

Jarlan se sigue tomando la sopa con motobomba. Es un caso perdido ese muchacho pic.twitter.com/29q0tPNX7N — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) January 8, 2024

En tanto, en Cali esperan que recupere su peso ideal, pues de su talento no hay dudas y saben que si se unen las dos cosas, el equipo podrá contar con un futbolista que marca la diferencia dentro del campo.