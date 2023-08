¡Nuevo escándalo! Video oculto de la reacción de Jenni Hermoso al beso de Rubiales

El mediático caso del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso podría tomar un giro inesperado. Luego de que se armara todo un huracán por el aparente atrevimiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol de besar sin consentimiento a la jugadora, aparecieron dos videos que podrían tumbar esa teoría.

Luego de que las imágenes del beso se hicieran virales apenas segundos después de haber terminado la ceremonia de premiación del Mundial femenino que ganó la Selección de España, empezó toda una campaña en contra de Rubiales por presunto acoso.

Pasaron los días y el caso tomó cada vez mayor relevancia. Incluso la casta política de España se pronunció y exigió la renuncia del directivo, quien a pesar de estar suspendido de su cargo y de todo el ambiente en contra, mantiene su versión de que es inocente y que el beso fue consentido con Hermoso.

El viernes pasado, en una indignante rueda de prensa, Luis Rubiales dijo que "Ella (Hermoso) me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, me acercó a su cuerpo. Le dije que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté. ‘Vale’, me contestó'. Se despidió con un último manotazo en el costado y riéndose".

Minutos después, Jenni Hermoso publicó un comunicado de prensa en el que afirma que en ningún momento el beso fue consentido y que se vio vulnerada por el accionar del directivo. Todo el mundo del fútbol la ha respaldado y ha pedido la dimisión de Rubiales.

En video: Hermoso y compañeras bromean con Rubiales por el beso

Sin embargo, de manera inesperada, el caso podría tomar un giro gigante. En las últimas horas trascendieron dos videos en redes sociales en los que Hermoso y sus compañeras de la Selección de España aparecen poco enojadas por el suceso. Es más, bromean con una supuesta boda entre ella y el presidente de la RFEF.

El primer video corresponde a un live de Instagram de Salma Paralluelo durante la celebración del plantel ibérico en el vestuario del estadio. Allí se ve a Luis Rubiales preguntarle a Hermoso "¿nos vamos de boda?" y después les dice a todas "escúchenme, les quiero decir algo importante. Nos han llamado de Ibiza…". Luego, las futbolistas empiezan a gritar "Ibiza, Ibiza, Ibiza", por ser, irónicamente, el lugar de la supuesta ceremonia.

El segundo video se filtró por uno de los miembros de la delegación española en el bus del equipo tras salir del estadio. Un grupo de jugadoras realizó un meme de comparación del beso de Jenni Hermoso y Rubiales, con el de Iker Casillas y su expareja Sara Carbonero cuando España ganó el Mundial 2010.

Al verlo, Hermoso se lo tomó con gracia y el resto de las jugadoras empezaron a cantar "beso, beso, beso".

Las imágenes de Jenni Hermoso y sus compañeras bromeando con el propio Rubiales sobre el beso.



Credibilidad de Jenni Hermoso, en entredicho

Es necesario que después de estas imágenes venga una aclaración por parte de la jugadora y sus compañeras, pues con esto, el caso podría tomar otro rumbo y la credibilidad de ellas podría quedar en tela de juicio.