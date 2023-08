¿Caso cerrado? Nuevo video demostraría que beso de Rubiales a Hermoso no fue consentido

La controversia del año en el mundo del fútbol es sin duda el beso que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso en medio de la ceremonia de premiación tras el título de la Selección de España en el Mundial femenino.

En el momento en el que la futbolista pasa a recibir su medalla y luego saluda a Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, la abraza, sube sus piernas encima de ella, luego le agarra el rostro y le da un beso en la boca.

¿Fue consentido el beso de Rubiales a Jenni Hermoso?

En adelante, la polémica no se hizo esperar. Comentarios desde todos los sectores fueron y vinieron, principalmente, atacando al entrenador por su actuar. Tras varios días, el propio Rubiales se pronunció al respecto y en una indignante rueda de prensa, en lugar de renunciar, ratificó su continuidad en el cargo y afirmó que no se trató de ningún acoso, sino que el beso había sido consentido.

"Ella (Hermoso) me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, me acercó a su cuerpo. Le dije que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté. ‘Vale’, me contestó'. Se despidió con un último manotazo en el costado y riéndose", declaró el directivo.

Sin embargo, Jenni Hermoso, quien había decidido guardar silencio para cuidar su imagen, decidió pronunciarse en vista de las bochornosas palabras de Rubiales. En un comunicado escrito, la jugadora aseguró que el beso no fue consentido y que en ningún momento se lo propuso.

"Quiero aclarar que tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", afirmó.

Nuevo video deja en entredicho a Luis Rubiales

Mientras el tira y afloje desde ambos lados no para, y de todos los sectores reclaman y esperan la renuncia de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, siguen apareciendo videos desde diferentes ángulos que respaldan la versión de Hermoso y desechan la del directivo. De las imágenes queda claro algo y es que la jugadora nunca la alzó y que el funcionario agarró la cara y lanzó su boca sobre ella para darle un beso.

El último video en ser divulgado públicamente fue gravado por un aficionado desde la tribuna que queda con la vista al frente de la tarima en donde se llevaba a cabo la premiación. Así las cosas, las palabras de Rubiales quedan en entredicho una vez más, y se espera que este material sea un empujón más para que renuncie a su cargo y reciba un castigo ejemplar por parte de las entidades competentes.