¡Linda Caicedo ganó el premio al 'Mejor gol del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023'!

Este martes 29 de agosto, Linda Caicedo recibió una extraordinaria noticia que premió el esfuerzo y la entrega de la jugadora vallecaucana en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Su golazo contra Alemania fue galardonado como el mejor del torneo y se llevó la distinción por parte de la FIFA.

A sus 18 años, Caicedo Alegría tuvo una gran debut en un Mundial de mayores. Recordemos que la jugadora del Real Madrid venía de ser subcampeona en la cita orbital Sub-17, que se celebró el año pasado en la India. Además, había llegado hasta los cuartos de final de la versión Sub-20 de Costa Rica.

Sus grandes actuaciones en las categorías juveniles le permitieron convertirse en uno de los pilares ofensivos del combinado que dirige Nelson Abadía. Fue determinante para que Colombia lograra la medalla de plata en la Copa América 2022, torneo en el cual reclamó su 'tiquete' a la cita orbital oceánica.

Ya en Australia, la exjugadora del Deportivo Cali dio muestras de calidad desde su debut. En el primer partido se reportó con un golazo contra Corea del Sur, en el triunfo 2-0 de las 'superpoderosas'.

Contra Alemania, la 'tricolor' venció cualquier pronóstico y logró un histórico triunfo, que la dejó 'ad portas' de los octavos de final. Al minuto 52', Caicedo recibió un rebote adentro del área, dribló a dos rivales y ejecutó un inolvidable remate que se coló en el vértice del arco custodiado por Merle Frohms.

"Caicedo superó el sublime tiro libre de la estrella panameña Martha Cox contra Francia por sólo el 0,5 por ciento de los votos", señalaron en el portal de la FIFA.

Así las cosas, Caicedo equiparó la de James Rodríguez, quien en el 2014 recibió el mismo premio por su gol en el Mundial 2014 de Brasil.

Seems like a whole nation voted for this goal! 🤩



Linda Caicedo’s stroke of genius is your Hyundai Goal Of The Tournament! 🇨🇴#HyundaiGOTT2023