¡Simplemente gracias! Jenny Arias confirmó su retiro del boxeo tras los Juegos Olímpicos

Este jueves 1 de agosto no fue un día favorable para el boxeo colombiano en los Juegos Olímpicos, pues en una apretada pelea, Jenny Arias perdió ante la coreana I. Aeji en el combate de los cuartos de final de los 54 kg, lo que desató una fuerte polémica en las redes sociales, pues para muchos los jueces no dieron la puntación que correspondida.

Sin embargo, la noticia no fue la derrota en la colombiana en París, sino las declaraciones que dio luego de la pelea, donde confirmó que la pelea con la coreana fue su último combate como boxeadora profesional, lo que dejó sorprendidos a todos sus seguidores, quienes no se esperan esta respuesta de la gran Jenny Arias.

Jenny Arias anunció su retiro del boxeo profesional

En atención a medios después de la pelea, Jenny Arias dejó claro que estos Juegos Olímpicos fueron su última participación, pues siente que ya llegó a lo más alto de su carrera, y ahora comenzará nuevos proyectos en lo que resalta seguir su vida de la mano de Dios y comenzar una carrera como directiva en el deporte.

“No tengo cabeza para analizar le combate. Lo que digo es que este es mi retiro, independiente de lo que pasó, lo he pensado y me quiero dedicar a Dios y a mi familia (…) Estos iban a hacer mis últimos Juegos Olímpicos y sabía que tenía que tomar la decisión. Me duele bastante perder, me duele decepcionar a un país, a una familia”, fueron las primeras declaraciones de la colombiana.

Además, la boxeadora colombiana dejó claro que la preparación fue excelente, pero algunas desconcentraciones en el combate hicieron que perdiera, a pesar de estar muy pareja con la coreana. Por otro lado, aprovechó para agradecer a todo el pueblo colombiano el apoyo en las justas olímpicas.

“La preparación que tuvimos fue excelente. Esta vez no hubo que reprochar nada. Este es el tope de mi carrera y agradezco lo que han hecho por mí (…) Antes de salir para Colombia lo pensé y decidí irme, retirarme. El deporte me ha dado mucho, tengo una familia muy hermosa, ellos nunca me han dado la espalda”, finalizó la risaraldense.

Esta será la próxima pelea de Colombia en boxeo

En la siguiente ronda, Ingrit Valencia se enfrentará a un nuevo desafío. La colombiana se medirá ante la ganadora del combate entre la brasileña Caroline Barbosa De Almeida, cuarta del mundo, y la kazaja Nazym Kyzaibay. Este esperado encuentro tendrá lugar el sábado 3 de agosto a las 9:50 de la mañana, hora local.

El camino hacia el oro olímpico es arduo, pero Valencia ha demostrado una y otra vez que posee la capacidad y el espíritu necesarios para enfrentarse a las mejores del mundo.