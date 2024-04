Arde la pelea por Jhon Arias: revelan cuatro equipos de la Premier League que ofertarían

Ha sido realmente emocionante ver el creciente impacto de los futbolistas colombianos en la Premier League, la mejor liga del mundo. En la actualidad están Luis Díaz, Luis Sinisterra, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz y Jhon Jader Durán.

Salvo Durán, todos los demás son titulares en sus actuales equipos y han figurado a lo largo de la temporada, incluso Muñoz que llegó en enero al Crystal Palace. Ese buen rendimiento que están dejando provocaría que más equipos sigan fijándose en el talento colombiano para reforzar sus plantillas.

Y es que aún queda un par de meses, pero los clubes ya están trabajando en perfilar las primeras contrataciones que harán en el periodo de transferencias que se abre en junio pensando en la próxima temporada y los rumores ya ponen a un 'cafetero' en la órbita de varios equipos en Inglaterra.

Es casi un hecho que Jhon Arias dejará Fluminense a mitad de año a menos que algo extraordinario ocurra. El atacante chocoano fue uno de los grandes héroes de Fluminense en el título de Copa Libertadores y este año no ha desentonado. Ha mostrado un nivel verdaderamente alto en su equipo y también en Selección Colombia, en la que logró su primer gol en el último partido amistoso contra Rumania hace un par de semanas.

Viendo ese gran rendimiento y que el periodo de transferencias está a la vuelta de la esquina, hay varios equipos que siguen muy de cerca a Arias y están atentos a la 'guerra' que se va a desatar por él. Ya en el último tiempo se ha conocido que Sevilla y Atlético de Madrid estarían interesados, pero desde la Premier League irían por él con ofertas suculentas.

De acuerdo al periodista argentino Christian Martin, quien vive en Inglaterra e informa al detalle la actualidad de la Premier, Wolverhampton, West Ham, Crystal Palace y Burnley han monitoreado la situación del extremo de Fluminense y estarían estudiando presentar una oferta que rondaría entre los 15 y 17 millones de euros. El comunicador no informó si alguno de estos equipos lleva la delantera, pero sí dijo que muy seguramente al menos uno de ellos presentará una oferta formal.

#Wolves are reportedly in the mix to sign Fluminense winger Jhon Arias (26). 🇨🇴



Clubs such as Atletico Madrid and West Ham are also said to be interested in Arias.



