“Mi cargo está a disposición”: Bodmer se lamentó tras derrota frente a Millonarios

Atlético Nacional sufrió una nueva y dolorosa derrota frente a Millonarios en el Atanasio Girardot y al tratarse de su máximo rival histórico, los aficionados verdolagas se mostraron bastante molestos a la salida del estadio, pues el cuadro antioqueño no puede vencer en condición de local a los ‘embajadores’ desde hace siete años.

Jhon Bodmer, técnico del cuadro paisa, habló en rueda de prensa post derrota y se mostró bastante dolido por caer frente a Millonarios y peor aún, porque miles de hinchas piden su salida del equipo luego de que no consiguiera los resultados esperados en las últimas salidas.

Le puede interesar: Incendio en el Atanasio Girardot tras nueva derrota de Nacional en el Superclásico del FPC

Jhon Bodmer, en rueda de prensa

Tras la caída 0-1 en el Atanasio, Bodmer habló en rueda de prensa y muy dolido con la derrota puso a disposición su cargo como entrenador del primer equipo, pues miles de aficionados empezaron a pedir su salida.

“Entiendo que cuando se pierde, la gente quiere que uno se dé látigo Hay formas de perder y hoy perdimos compitiendo todo el partido. Mi cargo está a disposición para los directivos, yo he hecho el trabajo honestamente. Lo dejo a disposición de los directivos”, señaló Bodmer.

Respecto al encuentro, Bodmer señaló que el equipo siempre buscó la victoria, pero la poca efectividad les jugó en su contra.

“Por supuesto que no salgo tranquilo, yo también quiero ganar. Porque tengo encima toda una institución y la hinchada más grande del país y quiero hacerlo bien, pero me quedo con la competitividad del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos fueron finos en la que les quedó y nosotros no. Competimos muy bien, no perdimos la cabeza a pesar de que teníamos el deseo de ir al ataque. Hicimos todo hasta esa puntada final. Para mí fue un gran esfuerzo del equipo cabeza fría, ímpetu y calidad. Hicimos un gran trabajo”, agregó.

Finalmente, fue consultado sobre cómo recibe los señalamientos por parte de la hinchada verdolaga: “Con tristeza. Yo quiero ganar y quiero ganar todos los partidos y ojalá por goleada. Pero yo trabajo honestamente, soy humano y cometo errores. Claro que es una tristeza inmensa. Quisiera que allá corearan mi nombre. Hoy me toca vivir el otro lado y lo asumo, tienen el derecho a reclamar y señalar. Espero que Dios y el fútbol me permitan voltear y ojalá puedan corear mi nombre a favor. Si algún día tengo que salir, me voy con la cabeza adelante y quien llegue que ojalá pueda hacer las cosas mejor y puedan encontrar el camino porque esta institución se lo merece”, sentenció.