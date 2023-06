Jhon Duque sobre momento de Nacional: "Le dolió al hincha, pero a nosotros aún más"

Se le vino encima el mundo a Atlético Nacional. No solo fue la final del sábado contra Millonarios, si una humillación más le faltaba fue la que sufrieron en la noche de martes tras perder de local contra un equipo de segunda división en Copa Libertadores.

El 'verdolaga' cayó 0-1 con Patronato en el Atanasio Girardot dejando una imagen bastante pobre. Si bien la alineación titular estaba conformada casi en su totalidad por una nómina alterna, los dirigidos por Paulo Autuori desperdiciaron la chance de ser líderes de grupo y ahora deberán medirse a otro primero en octavos de final.

Esta situación provocó que la gente y la prensa explotara contra Nacional. Dos duras derrotas en un lapso de tres días es un golpe duro para la afición, que le ha dado con toda al plantel y exige con fuerza la salida de Paulo Autuori de la dirección técnica.

"A nosotros nos dolió aún más"

A pesar de la férrea crítica, Jhon Duque defendió a sus compañeros y argumentó que la derrota contra Millonarios fue propia del azar del fútbol, pues el título estuvo para cualquiera de los dos equipos en los penales y que el haber llevado el partido a esa instancia demuestra la seriedad con la que se afrontó por parte de Nacional. Más allá de entender el sentimiento de la hinchada, aseguró que "a nosotros nos dolió aún más".

"El sábado en Bogotá vi un grupo que salió a proponer y a buscar el juego. Lastimosamente y nos dolió a todos, así como les duele mucho a ustedes como hinchas, a nosotros nos dolió aún más. Todavía lo vivimos. El golpe anímico para jugar hoy, creo que no era el ideal. Entonces entiendo mucho. Entiendo el dolor del hincha pero soy compasivo conmigo y con mis compañeros y sé que no hay culpa. Responsabilidad 100%, pero la tranquilidad de saber que lo dieron todo en la cancha", dijo el volante en rueda de prensa.

Jhon Duque no sientre culpa por la final perdida

En esa línea, Autuori declaró que no considera que el haber perdido la final con Millonarios merezca pedir disculpas a la hinchada, pues él no tuvo la culpa de la derrota y aseguró que se dio más por una lotería del fútbol como son los penales. De la misma manera declaró Duque, afirmando que el equipo dejó todo el esfuerzo en la cancha para levantar el título.

"Estoy de acuerdo con el profe (Autuori). Cuando uno pide disculpas es porque siente una culpa. Y si siente una culpa es porque no lo ha dado todo. Pero si uno lo da todo en el terreno de juego, ha trabajado para ganar y no lo ha logrado, eso no necesariamente es un fracaso", concluyó.