Paulo Autuori estalló en rueda de prensa: “Por perder una final no tengo que pedir disculpas”

Un nuevo golpe recibió Atlético Nacional este martes 27 de junio, luego de perder por la mínima diferencia contra Patronato en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, desatando una fuerte polémica entre todos los aficionados antioqueños, quienes han mostrado su desacuerdo por el trabajo del profesor Paulo Autuori.

Tras obtener la derrota en el estadio Atanasio Girardot, Paulo Autuori estalló en rueda de prensa y en medio de un cuestionamiento sobre el rendimiento del equipo en el terreno de juego, afirmó que no tiene que pedir perdón por perder la final contra Millonarios y que todo se debe a un trabajo en conjunto con los jugadores.

“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores (Movimientos en la plantilla)”, aseguró el entrenador brasileño.

De igual forma, dejó claro que la nómina de convocados para el juego frente al equipo argentino se dio por la cantidad de partidos que han disputado los titulares durante el semestre, afirmando que quiso darles descaso tras la final que perdió frente a Millonarios.

“Creo que es un tema lógico, los demás han jugado el domingo (sábado). Es martes, incluso no hay tiempo reglamentario (descanso) y hubo la oportunidad de meter estos jugadores. Mover con Ángulo, que jugaran un poco y sumaran minutos”, agregó el entrenador de Atlético Nacional.

Además, agregó: “Es normal y lógico. Yo no iba a meter jugadores después de un partido con una carga emocional enorme (la final de Liga), entonces nosotros estábamos clasificados para entrar tranquilos y los jugadores tuvieron un buen inicio. Después, con naturalidad por jugadores que no están jugando desde hace tiempo, pierden un poco de ritmo y es natural”.

Análisis del semestre de Paulo Autuori

Por último, el entrenador de Atlético Nacional dio un pequeño análisis de lo que su primer semestre al mando del equipo antioqueño, dejando claro que nadie le tenía fe en el proceso, pero al final logró llegar a una final, sacar jugadores jóvenes al equipo profesional y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Me parece algo raro que en un semestre tener tres negativos y sacar dos adelante, llegar a una final cuando ha empezado un proceso, toda la gente habló que tenía jóvenes que no iba a pasar nada, que tenía Libertadores y tenía que clasificar y se olvidaron de esto. A nadie le gusta dejar de ganar un título, pero estar ahí fue importante para nosotros y para los jóvenes”, finalizó el entrenador argentino.