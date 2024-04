Alerta desde Inglaterra: Jhon Durán sufrió accidente de tránsito antes de partido

En los cuartos de final de Champions League no hay ningún futbolista colombiano, pero sí habrá presencia este jueves en la misma instancia en Europa League, con Luis Díaz y Gustavo Puerta, y en Conference League con Jhon Durán.

El joven delantero de 20 años está convocado para el partido de ida del Aston Villa contra Lille que se jugará esta tarde de jueves en Inglaterra, sin embargo, tuvo un problema de última hora que generó preocupación en los hinchas del equipo y que pudo poner en riesgo su presencia en el encuentro.

Hace instantes, desde suelo británico informaron que sobre el mediodía de hoy, Jhon Durán sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Birmingham cuando iba de camino a la concentración del equipo. Su camioneta chocó contra otro vehículo y quedó bastante afectado.

En redes sociales se filtró una fotografía que muestra el daño ocasionado a la camioneta de Durán, quien afortunadamente no sufrió ningún golpe y salió totalmente ileso. Es más, en la imagen se ve al jugador afuera del vehículo en perfectas condiciones.

Duran just crashed his car 🥴 will he be available tonight?? #avfc pic.twitter.com/wG3EVEMFYz