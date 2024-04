Mascherano se deshizo de elogios para Luis Díaz en Noticias RCN: “Es increíble”

Javier Mascherano y Carles Puyol, dos leyendas del fútbol mundial, visitan Colombia por estos días y ambos exjugadores estuvieron hablando en exclusiva con Noticias RCN y Deportes RCN acerca del campeonato de clubes más importante del mundo como lo es la Champions League y el espléndido momento del colombiano Luis Díaz.

Mascherano y Puyol hablaron sobre la Champions League

Durante los últimos días los aficionados del fútbol mundial no hablan de otra cosa que de la Champions League debido a los enormes partidos que se han dado en los cuartos de final del campeonato y por tal razón los dos embajadores tratan de llevar el trofeo a los países que más puedan.

“Estamos muy contentos de estar aquí acompañados de la Champions que nos ha dado tantas alegrías. Muy contentos de acercar el trofeo de este lado del mundo”, dijo Carles Puyol, campeón del Mundo con España en Sudáfrica 2010 y legendario capitán del Barcelona.

Respecto al modo de juego histórico del Barcelona y el legado que ha dejado a lo largo de los años, el exjugador español señaló que efectivamente ha sido de mucho impacto para los aficionados, especialmente siendo dirigido por Pep Guardiola.

“Barcelona dejó un estilo que nació con Johan (Cruyff) y luego ha ido evolucionando con Pep, ahí se puso un sello que impactó mucho al mundo del fútbol”, dijo.

El argentino Javier Mascherano también se sumó a la conversación y señaló que: “A mí me tocó llegar en 2010 a Barcelona y me encontré con algo totalmente diferente a lo que había practicado toda mi vida. Es la evolución, el estilo tan particular del Barcelona, más allá del jugador o entrenador de turno que esté”.

El exmediocampista de la selección Argentina, Barcelona, Liverpool, entre otros equipos, se notó nostálgico al extrañar disputar estos grandes campeonatos y aseguró que: “Para los amantes del fútbol es una enorme oportunidad tener martes y miércoles este tipo de partidos”.

Enorme momento de Luis Díaz en Liverpool

Luis Díaz viene siendo uno de los mejores extremos del mundo con el Liverpool y el momento del guajiro no es secreto para nadie, por lo que el argentino Javier Mascherano no se ahorró ningún elogio para el colombiano y le envió las mejores de las suertes con los ‘Reds’, pues aseguró ser hincha del club desde que se puso la camiseta roja.

“Juega en mi equipo”, dijo entre risas inicialmente Mascherano. “Yo soy del Liverpool. Es un jugador tremendo, increíble. La capacidad en el uno contra uno, la fuerza que tiene, el otro día casualmente contra United pasaban los minutos y seguía teniendo esa capacidad de ir hacia adelante”.