“Yo no pongo un partido a 40° a las 3:00 pm, no buscó esas ventajas”: Fossati, DT de Perú

Uno de los juegos más atractivos de la fecha siete de las Eliminatorias Sudamericanas es el compromiso entre la Selección de Perú contra Colombia, el cual se va a disputar en el estadio Nacional de Lima, donde ambas selecciones buscarán obtener los tres puntos para seguir en la pelea para obtener un tiquete al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Previo a lo que será el partido del viernes 6 de septiembre, Jorge Fossati , entrenador de la Selección de Perú, comenzó a calentar el compromiso contra la Selección Colombia, lanzando fuertes dardos contra el combinado nacional, esto teniendo en cuenta la hora en la que Se juega en la ciudad de Barranquilla.

Jorge Fossati calentó el partido vs. la Selección Colombia

En charlas con Noticias RCN y Deportes RCN, Jorge Fossati , entrenador de la Selección de Perú, fue contundente tras el cuestionamiento sobre el cambio de escenario deportivo para el juego contra la Selección Colombia, afirmando que es por cuestiones del estado de grama y no para sacar algún tipo de ventaja como se había rumorado en pueblo cafetero.

“Nosotros cambiamos de estadio. Lastimosamente, el Monumental no está en buenas condiciones, razón por la que decidimos jugar en el Nacional (…) Yo no ando buscando esas ventajitas y tampoco te voy a jugar a hora inapropiada en el medio del calor (…) Por este tipo de razones es que tomamos la decisión de volver al Nacional”, aseguró el entrenador uruguayo.

Asimismo, el entrenador charrúa hizo hincapié en que el cambio de estadio no tiene como propósito obtener ventaja, y aprovechó la oportunidad para lanzar fuertes dardos contra la Selección Colombia y la hora en la que se disputan los juegos en Barranquilla, la cual se ha convertido en un tema de debate en toda Sudamérica.

“Nosotros no buscamos sacar ventaja a nadie. Yo no te pongo a jugar con 40 grados a las 3:00 de la tarde, no buscamos ese tipo de cosas. Por ahí, al revés, sí (…) el que las tiene hechas tiene sospechas, decía mi abuelita”, agregó el entrenador de la Selección de Perú en conversaciones con Noticias RCN y Deportes RCN.

Análisis de Jorge Fossati para el juego contra la Selección de Colombia

Por otro lado, el entrenador de la Selección de Perú dio un pequeño análisis de lo que será el compromiso contra los dirigidos por Néstor Lorenzo, dejando claro que será un juego bastante entreteniendo, teniendo en cuenta lo que mostró el equipo nacional en la pasada Copa. América 2024.

“Colombia corroboro lo que yo ya pensaba. Estamos hablando de un equipo bastante fuerte y que está integrado en su planta. Los jugadores están en un gran momento (…) Yo lo he dicho en varios lugares, para mí Colombia está en el podio de las mejores selecciones de Sudamérica. Nosotros vamos a enfrentarlos con esa mentalidad, que nos vamos a encontrar con la mejor Colombia, y que nosotros tenemos las cualidades de hacerle frente”, finalizó el entrenador uruguayo.