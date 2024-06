Jorge Luis Pinto le cerró la puerta a importante equipo del FPC: “Estamos en orillas distintas”

Uno de los entrenadores que movió el mercado de fichajes en el fútbol colombiano durante el pasado fin de semana fue Jorge Luis Pinto, teniendo en cuenta que se dieron a conocer rumores que el santandereano estaría cerca de dirigir un importante equipo en el rentado nacional. Sin embargo, todo son falsos rumores, pues así lo dio a conocer el mismo estratega.

Por medio de las redes sociales, se informó que Jorge Luis Pinto no llegaría al Deportivo Pereira porque ya tendría un acuerdo con el Cúcuta Deportivo, teniendo en cuenta la cercanía que existe entre el estratega y el equipo, el cual ya tuvo al mando en el 2006, donde logró una gran actuación en la Copa Libertadores.

Jorge Luis Pinto desmintió acercamiento con el Cúcuta Deportivo

Ante los rumores presentando durante las últimas horas, Jorge Luis Pinto dio a conocer por medio de las redes sociales que hasta el momento no se ha presentado ningún acercamiento con el Cúcuta Deportivo, afirmando que la dirigencia del club y sus principios están bastante alejados de una posible contratación.

“Sorprendido por rumores de las últimas horas, me siento en la obligación de aclarar que no existe ningún tipo de acercamiento con directivas del Cúcuta Deportivo. Estamos en orillas completamente distintas frente a la manera como se debe gestionar un proyecto deportivo serio”, aseguró el entrenador.

Cabe mencionar que a principio del mercado de fichajes, Jorge Luis Pinto fue vinculado con el Deportivo Cali, incluso, el propio entrenador, aseguró que ya tenía un acuerdo verbal con las directivas del equipo azucarero para volver al cuadro caleño. Sin embargo, los dirigentes desistieron de su contratación.

Razones por las que Jorge Luis Pinto no llegará al Deportivo Cali

En conversaciones con Zona Libre de Humo, medio de la ciudad de Cali, Jorge Luis Pinto dejó claro que tenía todo listo para volver al Deportivo Cali, pero una indecisión de la dirigencia del club hizo que su contratación no se diera, a pesar de ya haber logrado un salario y dar a conocer su proyecto deportivo.

“Tuve una reunión con el presidente Guido y el Dr. Quintero, hablamos de fútbol, del pasado, del presente y del futuro para dirigir. Creía que era indecente hacerlo por ‘El Cocho’. Hablamos de todo, de jugadores, de una rebaja, fue una conversa muy amplia y amigable, cuadramos todo”, inició Jorge Luis Pinto.

Además, agregó: “Como no me llamaban le puse un mensaje al Dr. Guido Jaramillo y luego recibí un mensaje que ya no iba”.