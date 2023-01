Jovetic, figura del Hertha Berlín: "No esperamos que Millonarios sea un rival fácil"

Las vacaciones terminaron en Millonarios y llegó la hora de afrontar un retador e ilusionante 2023 para la hinchada. Si bien la temporada pasada no se pudo coronar como la afición esperaba con el título de Liga BetPlay, el proceso de Alberto Gamero continua ilusionando y más con los tres refuerzos de categoría que hizo el equipo para este año: Leonardo Castro, Fernando Uribe y Daniel Giraldo.

Aparte de estar casi obligado a ganar el título de liga local, el 'embajador' afrontará este 2023 con la misión de retener la Copa BetPlay y sobre todo avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y para estos retos asumirá primero unas pruebas de bastante exigencia en dos amistosos de pretemporada que de amistoso tienen poco.

En primera medida este miércoles, Millonarios se medirá ante el Hertha Berlín, que prepara también la reanudación de la Bundesliga tras el parón por el Mundial de Catar. Sin Uribe y Castro, los dirigidos por Alberto Gamero tendrán su primer rodaje de este año frente a un rival europeo y que servirá para medir la vara de lo que están hechos para esta temporada.

La opinión de Stevan Jovetic sobre Millonarios

En la previa del encuentro en Orlando, Stevan Jovetic, una de las grandes figuras del conjunto alemán y con pasado en Manchester City, Inter de Milán Sevilla y Mónaco, entre otros, habló con NoticiasRCN.com sobre la importancia de foguearse ante un rival como Millonarios antes de reiniciar la campaña en el rentado local y aunque reconoció no haber analizado mucho al 'embajador', aseguró que no será un rival sencillo de vencer.

"En la noche analizaremos, pero lo que nos han dicho es que son segundos en su liga. No esperamos un partido fácil y sin duda será una buena prueba para los dos", dijo el delantero montenegrino.

Jovetic ha compartido con tres de los futbolistas colombianos más destacados de este silgo: Falcao García (Mónaco), Fredy Guarín (Inter) y Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina), por lo que conoce al jugador 'cafetero' y destacó sus cualidades sobre el terreno de juego.

"A mi me gusta mucho (el jugador colombiano). Estos tres son de un nivel muy alto y fuera de la cancha tenía también una buena relación con ellos. Son jugadores de calidad, creo que Colombia siempre ha sido un país importante en el fútbol", dijo.

Por último y dejando un poco de lado a Millonarios, Jovetic respondió acerca de la supuesta complejidad que puede significar volver al ruedo luego de dos meses de parón en competencia oficial, a lo que le restó importancia y al contrario, rescató la posibilidad de haber tenido tanto tiempo de vacaciones para disfrutar.

"No es difícil. Fueron tres semanas de vacaciones que, sinceramente, fueron muy lindas. Tengo que decir que no tenía unas vacaciones así de largas desde hace 15 años y claramente los primeros 12-15 días fueron sin nada de ejercicio, pero luego hicimos trabajos fuertes con el programa que el Hertha nos envió. Ya llevamos 10 días entrenando bien y el descanso no será problema", concluyó.

El partido entre Millonarios y Hertha Berlín se jugará este miércoles a las 7:00 P.M. en el estadio Osceola Heritage Park de Orlando.