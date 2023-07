Juan Cruz Real, tras la derrota de Tolima contra América: "Fuimos amplios dominadores"

Este domingo 16 de julio, América de Cali venció por la mínima a Deportes Tolima gracias a un gol del delantero argentino Facundo Suárez. La 'mecha' jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Maicol Valencia. Los 'pijaos' no pudieron aprovechar esta situación y se fueron con las manos vacías del Pascual Guerrero. Juan Cruz Real, quien hizo su debut oficial con el 'vinotinto y oro', aseguró que fueron "amplios dominadores", a pesar de la derrota.

Cruz Real, quien fue campeón con el América en el 2020, no encontró los medios para vulnerar el arco custodiado por Jorge Soto. Cabe resaltar que al Tolima le anularon, correctamente, dos anotaciones por posiciones irregulares de sus delanteros.

“En el primer tiempo creo que superamos en posesión al rival, pero no lo pudimos traducir en situaciones de peligro constante en el arco. Ya en el complemento todo cambió, fuimos amplios dominadores, me parece que no nos falta acertar en el último tercio mejor; nos anulan dos goles por fuera de juego, creo que no tuvimos la fineza para poder concretar un último pase y terminar la jugada”, empezó diciendo el entrenador argentino, de 46 años, en rueda de prensa.

Sobre la expulsión

“Creo que nosotros ese tiempo no lo aprovechamos bien; si hablamos de control de juego el primer tiempo tuvimos casi 60% de posesión, a pesar de que no me quedé todo conforme con lo que fue la primera parte y ya en el complemento creo que tuvimos muchas aproximaciones entramos en el último tercio, pero en realidad nos faltó dar ese último pase bien”, agregó Cruz Real.

Sobre el estilo de juego que quiere instaurar

“Si queremos que el fútbol sea más dinámico y todo me parece que hoy fueron excesivas las veces que se paró el partido, y yo sé que a veces los árbitros tienen que lidiar con estas situaciones, pero en un momento parecía que no se quería jugar en el campo y nosotros venimos jugando a intentar tratar de jugar la mayor cantidad de tiempo posible”, concluyó el exentrenador de Junio de Barranquilla, Jaguares de Córdoba y Alianza Petrolera.